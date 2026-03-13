Milan, Avogadro (2009) firma il suo primo contratto da professionista

Milan, il giovane attaccante classe 2009 Pietro Avogadro ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ecco il comunicato ufficiale
"Nella cultura italiana, tutti sono focalizzati sul risultato. Per questo motivo si utilizzano giocatori già pronti, per arrivare alla vittoria, e quindi si interrompe lo sviluppo dei giovani. Qui al Milan abbiamo cambiato la filosofia, perché noi vogliamo far giocare i giovani. Se non giochi nel Milan Futuro, allora giochi in Primavera, questo al 100%. È come una scala, dove sali e scendi ma crescendo". Così si era espresso ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' il senior advisor di RedBird per il Milan Zlatan Ibrahimovic.
Nelle sue parole si capisce molto bene l'importanza che il club rossonero dà allo sviluppo dei giovani calciatori attraverso la crescita in Primavera e nel Milan Futuro. Anche nei fatti il Milan non smentisce le parole dello svedese. Nella giornata di ieri, infatti, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato sul proprio sito la firma di Pietro Avogadro sul suo primo contratto da professionista. Ecco, di seguito, il comunicato del club sull'attaccante classe 2009.