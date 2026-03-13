Milan, Avogadro (2009) firma il suo primo contratto da professionista

"Nella cultura italiana, tutti sono focalizzati sul risultato. Per questo motivo si utilizzano giocatori già pronti, per arrivare alla vittoria, e quindi si interrompe lo sviluppo dei giovani. Qui al Milan abbiamo cambiato la filosofia, perché noi vogliamo far giocare i giovani. Se non giochi nel Milan Futuro, allora giochi in Primavera, questo al 100%. È come una scala, dove sali e scendi ma crescendo". Così si era espresso ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' il senior advisor di RedBird per il Milan Zlatan Ibrahimovic.