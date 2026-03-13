Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Il Milan continua a guardare al futuro: il 2009 Avogadro firma il suo primo contratto da professionista

MILAN PRIMAVERA

Il Milan continua a guardare al futuro: il 2009 Avogadro firma il suo primo contratto da professionista

Milan, Avogadro (2009) firma il suo primo contratto da professionista
Milan, il giovane attaccante classe 2009 Pietro Avogadro ha firmato il suo primo contratto da professionista. Ecco il comunicato ufficiale
Redazione

"Nella cultura italiana, tutti sono focalizzati sul risultato. Per questo motivo si utilizzano giocatori già pronti, per arrivare alla vittoria, e quindi si interrompe lo sviluppo dei giovani. Qui al Milan abbiamo cambiato la filosofia, perché noi vogliamo far giocare i giovani. Se non giochi nel Milan Futuro, allora giochi in Primavera, questo al 100%. È come una scala, dove sali e scendi ma crescendo". Così si era espresso ai microfoni di 'CBS Sports Golazo' il senior advisor di RedBird per il Milan Zlatan Ibrahimovic.

Nelle sue parole si capisce molto bene l'importanza che il club rossonero dà allo sviluppo dei giovani calciatori attraverso la crescita in Primavera e nel Milan Futuro. Anche nei fatti il Milan non smentisce le parole dello svedese. Nella giornata di ieri, infatti, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato sul proprio sito la firma di Pietro Avogadro sul suo primo contratto da professionista. Ecco, di seguito, il comunicato del club sull'attaccante classe 2009.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il salto di Lecce come errore da cui imparare: Milan, la scelta su Camarda deve essere quella giusta

"AC Milan comunica che Pietro Avogadro di Vigliano ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Leggi anche
Milan Primavera in crisi: contro il Cesena terza sconfitta consecutiva. Non riesce la rimonta ai...
Primavera Cesena-Milan 3-2, errori e orrori in difesa. La grinta nella ripresa non basta

© RIPRODUZIONE RISERVATA