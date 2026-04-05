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Bellucci sicuro: “Allegri come CT delle Nazionale? Ha la caratura internazionale necessaria”

Allegri CT? L'ex compagno Bellucci: 'Avrebbe l'atteggiamento giusto'
Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, l'ex compagno di Allegri Claudio Bellucci ha parlato della possibilità di vedere Max come CT
Redazione

L'argomento della settimana, purtroppo per il calcio italiano, è stata la mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali, con conseguente terremoto che ha fatto crollare l'intero castello. Tra le posizioni rimaste libere c'è anche quella del nuovo CT e tra i nomi usciti negli scorsi giorni per succedere a Gattuso c'è anche quello dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri.

Nonostante le sue parole in conferenza stampa sul tema, il suo nome rimane tra le candidature in Figc. A commentare questa possibilità anche l'ex compagno di squadra ai tempi del Napoli Claudio Bellucci, intervistato in esclusiva nelle ultime ore dai nostri microfoni. Ecco il suo punto di vista su Allegri possibile CT della Nazionale.

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"Ci vogliono nomi con una grandissima caratura internazionale, così come sono quelli di Allegri, Conte e Mancini. Allegri avrebbe l’atteggiamento giusto da Nazionale. Bisogna avere un CT che abbia il coraggio di ricominciare da zero e tirare una linea".

Sempre in merito alla Nazionale, ecco il pensiero sull'ex portiere del Milan Donnarumma: "Gigio è il portiere più forte del mondo, ha vinto tutto quello che c'è da vincere e non ha mai disputato un mondiale. Questa cosa mi fa impazzire!".

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