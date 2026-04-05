Allegri CT? L'ex compagno Bellucci: 'Avrebbe l'atteggiamento giusto'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
"Ci vogliono nomi con una grandissima caratura internazionale, così come sono quelli di Allegri, Conte e Mancini. Allegri avrebbe l’atteggiamento giusto da Nazionale. Bisogna avere un CT che abbia il coraggio di ricominciare da zero e tirare una linea".
Sempre in merito alla Nazionale, ecco il pensiero sull'ex portiere del Milan Donnarumma: "Gigio è il portiere più forte del mondo, ha vinto tutto quello che c'è da vincere e non ha mai disputato un mondiale. Questa cosa mi fa impazzire!".
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