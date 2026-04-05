Bellucci commenta: 'Napoli-Milan crocevia della stagione. E l'Inter ...'

"Napoli-Milan è sicuramente un crocevia della stagione. Il Milan di Allegri è davvero difficile da affrontare: sembra sempre che tu stia giocando meglio, ma poi a vincere sono sempre i rossoneri. Milan e Napoli sono sicuramente due squadre fastidiose per l'Inter, che non la vedo benissimo moralmente. Anche la Roma non sta bene. Ma veicola più chi vincerà la gara del Maradona che quella di San Siro, visto che il campionato non termina questo weekend. Avere Milan o Napoli dietro alla fine è tosta, che non ti permette di tirare mai il fiato. Il campionato poi lo vinci, ma non devi mollare un secondo".