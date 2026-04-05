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Bellucci commenta la lotta Scudetto: “Napoli-Milan veicola più di Inter-Roma. Nerazzurri non bene moralmente”

Bellucci commenta: 'Napoli-Milan crocevia della stagione. E l'Inter ...'
Claudio Bellucci ha commentato la lotta Scudetto nell'intervista esclusiva rilasciata ai nostri microfoni. Ecco le sue parole
Redazione

Si scalda la corsa Scudetto e tra poco più di 24 ore avremo una situazione più chiara sulla lotta al vertice. Durante la 31^ giornata di Serie A, cominciata ieri e che finirà il lunedì di Pasquetta, ci sono due big match che possono indirizzare in modo chiaro il finale di stagione. A 'San Siro' questa sera si sfideranno Inter e Roma, mentre domani sera al 'Maradona' andrà in scena Napoli-Milan.

A proposito di questo match, si è espresso ai nostri microfoni Claudio Bellucci, ex compagno di Massimiliano Allegri ai tempi del Napoli che abbiamo intervistato in esclusiva. Come per tanti altri, anche per lui Napoli-Milan rappresenta un crocevia della stagione.

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"Napoli-Milan è sicuramente un crocevia della stagione. Il Milan di Allegri è davvero difficile da affrontare: sembra sempre che tu stia giocando meglio, ma poi a vincere sono sempre i rossoneri. Milan e Napoli sono sicuramente due squadre fastidiose per l'Inter, che non la vedo benissimo moralmente. Anche la Roma non sta bene. Ma veicola più chi vincerà la gara del Maradona che quella di San Siro, visto che il campionato non termina questo weekend. Avere Milan o Napoli dietro alla fine è tosta, che non ti permette di tirare mai il fiato. Il campionato poi lo vinci, ma non devi mollare un secondo".

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