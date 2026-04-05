Napoli-Milan, Allegri pronto a sorprendere tutti: ecco chi giocherà in attacco

Le decisioni dell'allenatore rossonero portano inevitabilmente a esclusioni pesanti: Rafael Leao e Christian Pulisic partiranno dalla panchina, pronti però a incidere a gara in corso. Con loro anche Santiago Giménez , apparso in crescita dopo il lavoro svolto a Milanello durante la pausa. Le loro possibili esclusioni sono legate alle condizioni fisiche, infatti nessuno dei tre sembra essere al top, nonostante stiano migliorando allenamento dopo allenamento.

Peppe Di Stefano poi ha concluso ricordando che a Napoli sarà convocato Ruben Loftus-Cheek, completamente recuperato dopo l'infortunio alla mandibola. Sarà invece assente Matteo Gabbia, il cui rientro è previsto nei prossimi giorni. Le scelte a disposizione di Allegri sono tante, anche a partita in corso. Domani staremo a vedere se, come accaduto contro il Torino, ci sarà un cambio modulo.