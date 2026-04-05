PIANETAMILAN partite probabili formazioni Sciolti i dubbi in attacco, Allegri lancia una coppia inedita al Maradona: le ultime

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Sciolti i dubbi in attacco, Allegri lancia una coppia inedita al Maradona: le ultime

Napoli-Milan, Allegri pronto a sorprendere tutti: ecco chi giocherà in attacco
Al 'Maradona' Massimiliano Allegri è pronto a schierare un attacco inedito: ecco le probabili scelte in avanti per Napoli-Milan
Redazione

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi per la trasferta in Campania. Il tecnico rossonero è pronto a schierare una coppia d'attacco inedita allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Le ultime sulle probabili scelte di formazione per Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di Serie A, arrivano da Peppe Di Stefano durante l'ultimo collegamento su 'Sky Sport 24'. Secondo l'inviato a seguito dei rossoneri, il tecnico toscano dovrebbe schierare dal primo minuto la coppia formata da Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku, coppia che oggi è stata provata in allenamento. Se confermata, sarebbe una scelta sorprendente, soprattutto dopo le indicazioni dell'allenamento aperto di ieri, dove si era intravisto un 4-3-3 poi rivelatosi un semplice depistaggio.

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Le decisioni dell'allenatore rossonero portano inevitabilmente a esclusioni pesanti: Rafael Leao e Christian Pulisic partiranno dalla panchina, pronti però a incidere a gara in corso. Con loro anche Santiago Giménez, apparso in crescita dopo il lavoro svolto a Milanello durante la pausa. Le loro possibili esclusioni sono legate alle condizioni fisiche, infatti nessuno dei tre sembra essere al top, nonostante stiano migliorando allenamento dopo allenamento.

Peppe Di Stefano poi ha concluso ricordando che a Napoli sarà convocato Ruben Loftus-Cheek, completamente recuperato dopo l'infortunio alla mandibola. Sarà invece assente Matteo Gabbia, il cui rientro è previsto nei prossimi giorni. Le scelte a disposizione di Allegri sono tante, anche a partita in corso. Domani staremo a vedere se, come accaduto contro il Torino, ci sarà un cambio modulo.

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