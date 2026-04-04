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Iuliano: “Criticare Pulisic? Assolutamente no, si danna l’anima. Rispetto a Leao altra cosa”

Iuliano: 'Criticare Pulisic? Assolutamente no, si danna l'anima. Rispetto a Leao altra cosa'
Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, classe 1998, che non riesce a trovare la via del gol da oltre tre mesi, a 'Radio Serie A' in onda su 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Finora, in questa stagione, lo 'score' di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, non è poi così tanto male: 27 partite disputate tra Serie A (23), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una), con 10 gol e 3 assist al suo attivo. Peccato, però, che praticamente tutta la sua produzione in fase offensiva sia arrivata nella prima parte dell'annata.

Pulisic, infatti, è tornato a fornire un assist in Milan-Torino 3-2 di campionato, prima della sosta Nazionali, interrompendo un digiuno che durava da mesi. Per trovare la sua ultima rete bisogna risalire a Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025. Da quando, nell'estate 2023, è arrivato in rossonero, 'Capitan America' non aveva mai vissuto un periodo così negativo.

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Questo ha attirato su di lui numerose critiche, nonostante il numero 11 del Milan sia spesso sceso in campo in precarie condizioni fisiche per via di problemi fisici piccoli ma fastidiosi, che ne hanno limitato il rendimento. Contro le critiche a Pulisic si è schierato, di recente, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus.

Milan, senti Iuliano: "Pulisic? A volte ci sono periodi così"

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"Criticare Pulisic assolutamente no, è un atleta sempre positivo, che si danna l'anima, tante conclusioni le sbaglia perché arriva stanco, poco lucido. Lui ci mette l'anima, rincorre l'avversario, parte da centrocampo, lega il centrocampo all'attacco, rispetto a Rafael Leão è tutta un'altra cosa. A volte ci sono periodi in cui ci sono occasioni più facili e non riesci a segnare e a volte basta poco per trovare la rete, magari anche con fortuna", le sue dichiarazioni a 'Radio Serie A' su 'DAZN'.

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