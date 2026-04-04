Questo ha attirato su di lui numerose critiche, nonostante il numero 11 del Milan sia spesso sceso in campo in precarie condizioni fisiche per via di problemi fisici piccoli ma fastidiosi, che ne hanno limitato il rendimento. Contro le critiche a Pulisic si è schierato, di recente, Mark Iuliano , ex difensore della Juventus .

Milan, senti Iuliano: "Pulisic? A volte ci sono periodi così"

"Criticare Pulisic assolutamente no, è un atleta sempre positivo, che si danna l'anima, tante conclusioni le sbaglia perché arriva stanco, poco lucido. Lui ci mette l'anima, rincorre l'avversario, parte da centrocampo, lega il centrocampo all'attacco, rispetto a Rafael Leão è tutta un'altra cosa. A volte ci sono periodi in cui ci sono occasioni più facili e non riesci a segnare e a volte basta poco per trovare la rete, magari anche con fortuna", le sue dichiarazioni a 'Radio Serie A' su 'DAZN'.