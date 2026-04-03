Visnadi critica: 'Il 3-5-2 di Allegri è superato. Leao così non rende'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Visnadi su Napoli-Milan e la stagione rossonera—
E poi, il noto giornalista ha commentato la prossima giornata di Serie A, con un Napoli-Milan a Pasquetta che potrebbe risultare decisivo per i sogni Scudetto: "Mi aspetto una Pasqua e una Pasquetta importanti. Pasquetta rimane importante se l’Inter non vince a Pasqua, perché se vince la partita di Napoli vale molto meno. Se l’Inter dovesse fare un qualsiasi altro risultato, la partita di lunedì assumerebbe un altro valore".
Infine, il commento di Visnadi sulla stagione rossonera, considerata non così positiva come viene descritta: "Si può fare ed è giusto dire che non si può continuare a prendere la stagione dello scorso anno come punto di riferimento. Quello è stato l’unico punto negativo in un trend che aveva dato il Milan, ritornato tra le prime squadre d’Italia. Siamo tutti pronti ad elogiare il lavoro di Allegri. Ma quest’anno il Milan sta facendo il suo onestamente. Quindi il bilancio è che è uscito troppo presto dalla Coppa Italia e in Campionato non so se dobbiamo applaudire ai punti guadagnati e mangiarci i gomiti per i punti buttati via. Io sono per quello che si mangia i gomiti perché che il Milan sia forte è dimostrato dagli scontri diretti, poi però lascia per strada i punti a San Siro".
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