Visnadi critica: 'Il 3-5-2 di Allegri è superato. Leao così non rende'

Infine, il commento di Visnadi sulla stagione rossonera, considerata non così positiva come viene descritta: "Si può fare ed è giusto dire che non si può continuare a prendere la stagione dello scorso anno come punto di riferimento. Quello è stato l’unico punto negativo in un trend che aveva dato il Milan, ritornato tra le prime squadre d’Italia. Siamo tutti pronti ad elogiare il lavoro di Allegri. Ma quest’anno il Milan sta facendo il suo onestamente. Quindi il bilancio è che è uscito troppo presto dalla Coppa Italia e in Campionato non so se dobbiamo applaudire ai punti guadagnati e mangiarci i gomiti per i punti buttati via. Io sono per quello che si mangia i gomiti perché che il Milan sia forte è dimostrato dagli scontri diretti, poi però lascia per strada i punti a San Siro".