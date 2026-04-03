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Visnadi: “Leao non rende nel 3-5-2. Stagione del Milan? Bisogna mangiarsi i gomiti per i punti buttati via”

Visnadi critica: 'Il 3-5-2 di Allegri è superato. Leao così non rende'
Gianni Visnadi, giornalista de 'Il Giornale', ha commentati ai microfoni di 'Radio Rossonera' il 3-5-2 del Milan di Allegri che penalizza Leao
Redazione

"Non mi convince il modulo. Un sistema di gioco che non mi piace, è superato, soprattutto interpretato in questo modo, un po' come quello dell'Italia. Non c’è niente di speciale". Così il giornalista de 'Il Giornale' Gianni Visnadi intervenuto ai microfoni di 'Radio Rossonera' sul 3-5-2 di stampo allegriano, tanto chiacchierato nelle ultime ore visto anche il fallimento dell'Italia di Gattuso scesa in campo contro la Bosnia con lo stesso approccio tattico.

Lo stesso Visnadi ha poi aggiunto: "Il giocatore più forte che il Milan ha, che è Leao, in questo sistema è posto a figuracce continue e non rende per quello che potrebbe rendere in un altro contesto. Alla fine è l’allenatore che fa le sue scelte e i risultati gli danno ragione, almeno così dice la maggior parte di noi osservatori. Ma io penso che hai sprecato delle occasioni".

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E poi, il noto giornalista ha commentato la prossima giornata di Serie A, con un Napoli-Milan a Pasquetta che potrebbe risultare decisivo per i sogni Scudetto: "Mi aspetto una Pasqua e una Pasquetta importanti. Pasquetta rimane importante se l’Inter non vince a Pasqua, perché se vince la partita di Napoli vale molto meno. Se l’Inter dovesse fare un qualsiasi altro risultato, la partita di lunedì assumerebbe un altro valore".

Infine, il commento di Visnadi sulla stagione rossonera, considerata non così positiva come viene descritta: "Si può fare ed è giusto dire che non si può continuare a prendere la stagione dello scorso anno come punto di riferimento. Quello è stato l’unico punto negativo in un trend che aveva dato il Milan, ritornato tra le prime squadre d’Italia. Siamo tutti pronti ad elogiare il lavoro di Allegri. Ma quest’anno il Milan sta facendo il suo onestamente. Quindi il bilancio è che è uscito troppo presto dalla Coppa Italia e in Campionato non so se dobbiamo applaudire ai punti guadagnati e mangiarci i gomiti per i punti buttati via. Io sono per quello che si mangia i gomiti perché che il Milan sia forte è dimostrato dagli scontri diretti, poi però lascia per strada i punti a San Siro".

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