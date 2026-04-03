PIANETAMILAN news milan interviste Gimenez: “Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci”

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Gimenez: “Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci”

Milan, Gimenez: 'Le partite che mancano sono come finali per noi'
Dall'infortunio alla caviglia a un finale di stagione tutto da scrivere: le parole di Santiago Gimenez ai microfoni di 'Milan TV'
Redazione PM

Santiago Gimenez ha otto partite a disposizione per riconquistarsi il Milan. Lo scorso 18 dicembre si è dovuto fermare per un problema alla caviglia destra che lo ha costretto all'operazione.

A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, l'attaccante messicano è tornato a parlare della sua stagione e della squadra. Di seguito, un estratto della sua intervista ai microfoni di 'Milan TV'.

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"Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono come finali per noi, soprattutto quella di Napoli perché è una grande squadra, ha una bella tifoseria. Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci".

"In estate è arrivato Allegri, sono arrivati nuovi giocatori, credo che stiamo disputando una stagione abbastanza positiva. Però poi è arrivata l'operazione alla caviglia, anche per questo mi sento in obbligo di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Non sono lo stesso Santi di quando sono arrivato, ho molta più fame e mi sento meglio".

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