Milan, Gimenez: 'Le partite che mancano sono come finali per noi'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
"Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono come finali per noi, soprattutto quella di Napoli perché è una grande squadra, ha una bella tifoseria. Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci".
"In estate è arrivato Allegri, sono arrivati nuovi giocatori, credo che stiamo disputando una stagione abbastanza positiva. Però poi è arrivata l'operazione alla caviglia, anche per questo mi sento in obbligo di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Non sono lo stesso Santi di quando sono arrivato, ho molta più fame e mi sento meglio".
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