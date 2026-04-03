Gimenez: 'Al Milan avevo iniziato benissimo, ma poi...'

Nei suoi primi 6 mesi al Milan, "El Bebote" ha realizzato 6 gol e 2 assist, un impatto discreto, in linea con le aspettative che il club aveva su di lui. Tuttavia, nella seconda stagione il vento ha cambiato direzione: Gimenez è ancora fermo a quota zero gol in campionato e l'infortunio alla caviglia destra lo ha tenuto ai box per quattro mesi. Ora, l'attaccante messicano è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri, che conta su di lui per queste ultime otto partite.