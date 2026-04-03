Gimenez: 'Al Milan avevo iniziato benissimo, ma poi...'

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Milan, Gimenez: «Mi sento una persona nuova»—
Gimenez ha fatto il punto dei suoi primi 12 mesi con la maglia rossonera in un'intervista ai microfoni di 'Milan TV'. Di seguito, un estratto delle sue parole.
"Mi sento una persona nuova, una persona rinnovata e avverto la responsabilità di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Ho iniziato benissimo al Milan segnando diversi gol, ma dopo per via di alcune circostanze il rendimento si è abbassato. Giocare poi con una caviglia dolorante non ha aiutato. La scorsa stagione è stata negativa, inutile nasconderlo".
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