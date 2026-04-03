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Gimenez: “Ho iniziato benissimo al Milan, ma per via di alcune circostanze il rendimento si è abbassato”

Gimenez: 'Al Milan avevo iniziato benissimo, ma poi...'
Dall'impatto con il mondo Milan all'infortunio alla caviglia destra: le parole di Santiago Gimenez ai microfoni di 'Milan TV'
Redazione PM

Atterrato all'aeroporto di Milano-Linate il 1° febbraio 2025, Gimenez si è trasferito dal Feyenoord al Milan per 30 milioni di euro più bonus. Un investimento importante dalle parti di Via Aldo Rossi per colmare l'assenza di una prima punta in grado di reggere il peso dell'attacco rossonero.

Nei suoi primi 6 mesi al Milan, "El Bebote" ha realizzato 6 gol e 2 assist, un impatto discreto, in linea con le aspettative che il club aveva su di lui. Tuttavia, nella seconda stagione il vento ha cambiato direzione: Gimenez è ancora fermo a quota zero gol in campionato e l'infortunio alla caviglia destra lo ha tenuto ai box per quattro mesi. Ora, l'attaccante messicano è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri, che conta su di lui per queste ultime otto partite.

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Milan, Gimenez: «Mi sento una persona nuova»

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Gimenez ha fatto il punto dei suoi primi 12 mesi con la maglia rossonera in un'intervista ai microfoni di 'Milan TV'. Di seguito, un estratto delle sue parole.

"Mi sento una persona nuova, una persona rinnovata e avverto la responsabilità di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Ho iniziato benissimo al Milan segnando diversi gol, ma dopo per via di alcune circostanze il rendimento si è abbassato. Giocare poi con una caviglia dolorante non ha aiutato. La scorsa stagione è stata negativa, inutile nasconderlo".

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