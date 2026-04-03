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Ex Milan, Pancaro: “La persona giusta per ripartire è assolutamente Maldini”

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Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan ha voluto parlare della possibilità di vedere Paolo Maldini in FIGC
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan (ha vestito la casacca rossonera dal 2003 al 2005)  è stato intervistato dai microfoni TMW. Durante la chiacchierata, l'ex rossonero ha voluto parlare di chi, secondo lui, sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo lasciato pochi giorni da Gravina in FIGC.

Secondo Pancaro, il volto perfetto corrisponde a quello di Paolo Maldini, bandiera ed ex dirigente del Milan: secondo l'ex rossonero Maldini ha esperienza, personalità e intelligenza per prendere le decisioni più giuste per il bene della Nazionale Italiana. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

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"Penso che la persona giusta in questo momento per ripartire sia Paolo Maldini, assolutamente. La speranza è che chi deve decidere capisca che per risolvere i problemi di calcio bisogna mettere uomini di calcio, che non fungano però solo da immagine. Bisogna che abbiano l'esperienza, la personalità, l'intelligenza per prendere delle decisioni. Paolo Maldini secondo me ha tutte queste caratteristiche

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