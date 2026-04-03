Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
"Penso che la persona giusta in questo momento per ripartire sia Paolo Maldini, assolutamente. La speranza è che chi deve decidere capisca che per risolvere i problemi di calcio bisogna mettere uomini di calcio, che non fungano però solo da immagine. Bisogna che abbiano l'esperienza, la personalità, l'intelligenza per prendere delle decisioni. Paolo Maldini secondo me ha tutte queste caratteristiche
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