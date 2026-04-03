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Ex Milan, Galli: “Nazionale? Bisogna fare calcio in maniera differente”

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Intervistato dai nostri microfoni, Filippo Galli , ex giocatore del Milan, ha voluto parlare della Nazionale Italiana
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai nostri microfoni, Filippo Galli , ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni dopo l'ennesimo 'scivolone' della Nazionale Italiana. L'ex rossonero ha voluto parlare delle possibili soluzioni per iniziare una vera e propria era nuova. Ecco, di seguito, le sue parole:

Cosa ne pensa dell’ennesimo disastro della Nazionale e se ci può dare qualche soluzione per iniziare una nuova era del nostro movimento?

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“Da tempo affermo che bisogna cambiare l’aspetto di lavoro metodologico nei settori giovanili. E per questo è necessario un cambiamento ai vertici che abiliti un cambiamento sia dal punto di vista metodologico che pedagogico. Tutto questo deve essere fatto per permettere ai giovani calciatori di avere le migliori condizioni per apprendere una nuova idea di come giocare a calcio. Bisogna fare calcio in maniera differente rispetto a tutto quello che si è fatto fino a questo momento”.

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