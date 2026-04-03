Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
“Da tempo affermo che bisogna cambiare l’aspetto di lavoro metodologico nei settori giovanili. E per questo è necessario un cambiamento ai vertici che abiliti un cambiamento sia dal punto di vista metodologico che pedagogico. Tutto questo deve essere fatto per permettere ai giovani calciatori di avere le migliori condizioni per apprendere una nuova idea di come giocare a calcio. Bisogna fare calcio in maniera differente rispetto a tutto quello che si è fatto fino a questo momento”.
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