“Da tempo affermo che bisogna cambiare l’aspetto di lavoro metodologico nei settori giovanili. E per questo è necessario un cambiamento ai vertici che abiliti un cambiamento sia dal punto di vista metodologico che pedagogico. Tutto questo deve essere fatto per permettere ai giovani calciatori di avere le migliori condizioni per apprendere una nuova idea di come giocare a calcio. Bisogna fare calcio in maniera differente rispetto a tutto quello che si è fatto fino a questo momento”.

Cosa si aspetta dalla nuova FIGC? Va messo un ex calciatore: da Maldini, passando per Albertini, a Baggio o Del Piero?

“Si deve cambiare il pensiero, mi auguro che chi sarà alla guida delle Federazione provi a rinnovare tutto. Un nome? Se devo scegliere, scelgo Julio Velasco. Chi verrà eletto come presidente della FIGC dovrà optare per una persona che dovrà compiere tutte queste riforme e la prima persona che mi viene in mente è Julio Velasco. Quest’ultimo è stata l’unica persona a proporre delle cose innovative su come bisogna apprendere il gioco del calcio, insomma un’idea di calcio nuovo. Velasco dovrebbe organizzare il lavoro nel settore tecnico e nelle varie componenti della Federazione”.

Che ne pensa dei nomi che stanno circolando per ricoprire il ruolo di CT: Allegri, Conte o Mancini?

“Tutti questi nomi andrebbero bene, ma la cosa importante è cambiare il pensiero di come giocare a calcio. Se devo fare un nome, posso dire che con Mancini mi ricordo una Nazionale che giocava un calcio propositivo quando ha vinto l’Europeo”.

Cosa ci può dire su Napoli-Milan di lunedì? L’Inter può veramente perdere lo scudetto?

“Quella del Maradona è sicuramente una gara importante. Tutto, ovviamente, dipenderà dal risultato di Inter-Roma. Il Napoli, al netto del problema con Lukaku, ha recuperato tanti infortunati ed è una squadra che sta bene. Credo che sarà un match equilibrato. Chi vincerà sarà la maggiore antagonista dell’Inter. Se i nerazzurri possono veramente perdere questo campionato? L’Inter, visti i sei punti di vantaggio sul secondo posto, ha sicuramente tutto nelle sue mani ”.

Di William Scuotto