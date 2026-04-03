Antonio Cassano, ex fantasista del Milan, ha voluto spendere alcune parole sul possibile arrivo alla FIGC di Paolo Maldini, bandiera rossonera, ai microfoni del podcast "Viva el Futbòl" in compagnia di Lele Adani. L'ex rossonero vede in Maldini la persona giusta per rivoluzionare finalmente il calcio italiano. Ecco, di seguito, le sue parole:
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Cassano: “Convinto che Maldini possa far cambiare idea a tante persone in FIGC”
Antonio Cassano, ex fantasista del Milan, ha voluto spendere alcune parole su Paolo Maldini e il possibile ruolo in FIGC...
"Maldini da giocatore è stato un grandissimo, perchè ha sempre parlato col suo pensiero, giocando un calcio divino fin dai tempi di Sacchi. Un uomo libero Maldini, anche da dirigente ha sempre espresso il suo pensiero. Sono convinto che uno come Maldini possa far cambiare idea a tante persone che di calcio non capiscono niente. Sono convinto fino alla morte che Maldini possa davvero rivoluzionare il calcio italiano"
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