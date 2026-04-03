Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, la bandiera del Milan Filippo Galli ha voluto rilasciare alcune parole sul grandissimo big match di lunedì: il Milan di Massimiliano Allegri sarà impegnato nella difficile trasferta contro il Napoli di Antonio Conte, un vero e proprio scontro scudetto vista la pochissima distanza tra le due formazioni. Qual è il pensiero in merito di Galli? Ecco, di seguito, le sue parole:

“Quella del Maradona è sicuramente una gara importante. Tutto, ovviamente, dipenderà dal risultato di Inter-Roma. Il Napoli, al netto del problema con Lukaku, ha recuperato tanti infortunati ed è una squadra che sta bene. Credo che sarà un match equilibrato. Chi vincerà sarà la maggiore antagonista dell’Inter. Se i nerazzurri possono veramente perdere questo campionato? L’Inter, visti i sei punti di vantaggio sul secondo posto, ha sicuramente tutto nelle sue mani ”.