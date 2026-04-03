Sulla partita che vorrebbe rigiocare quest'anno: «I derby per il risultato .... Per il resto, quasi tutti i primi tempi del Milan che sono quasi sempre inguardabili».

Milan, Gherarducci: "Leão è un lusso che ti puoi permettere quando è in forma. Jashari ..." — Sul giocatore che l'ha deluso di più: «Deluso no, ma mi aspettavo di più da Rafael Leão anche se obiettivamente è un giocatore con dei problemi fisici da sei mesi. Avrei voluto vedere Ardon Jashari, perché non ho ancora capito se è una pippa o se è un buon giocatore …».

Su Leão sempre al centro delle discussioni: «Leão è sempre un caso, ma bisogna anche rassegnarsi. Leão è un lusso che ti puoi permettere quando è in forma, giocare con Rafa al 50% non te lo puoi permettere. È un qualcosa che abbiamo dovuto fare per necessità. Adesso mi sembra inutile, mi sembra più dannoso che altro anche se poi magari fa gol, ma giocare con un giocatore che fa fatica mi sembra controproducente».

Su come si può risolvere il caso Leão: «Ma chi se lo compra uno come Leão? La stessa cosa potrei dirtela su Marcus. Thuram per l'Inter e vale anche per Christian Pulisic. Sono giocatori che adesso sono l'ombra di se stessi. Perché una squadra dovrebbe offrire 80 milioni per l’attuale Leão? O per Thuram? Vero che gli inglesi comprano qualsiasi cosa, però …».

Su chi preferisce tra Massimiliano Allegri e Cristian Chivu: «Luciano Spalletti. Allegri non mi piace? Diciamo di no .… Mi piace perché è uno abbastanza ironico, che sdrammatizza. Mi piace l’atteggiamento, ma non mi piace come gioca. Ogni tanto fa vedere gli sprazzi di bel gioco e mi fa arrabbiare vederli un quarto d’ora e basta».

Sul prossimo acquisto che vorrebbe vedere al Milan: «Mi piacerebbe un bel centravanti, ma non saprei dire chi. I giocatori bravi bisogna pagarli».

Chi è il Luka Modrić del GialappaShow: «Modrić è il signor Carlo, che è il più vecchio. Fra poco anche Modric andrà a Camogli a svernare. Anzi, andrà a casa del signor Carlo».