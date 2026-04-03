Paganin: 'Ripercussioni sul Blocco Inter? Non credo, ecco perché...'

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin si è espresso ai microfoni di 'TMW Radio' riguardo possibili ripercussioni mentali sui nerazzurri dopo la disfatta con la Nazionale
"Pensi che il blocco Inter potrà subire le ripercussioni di questa eliminazione?": questa è una delle domande che sono state poste ad Antonio Paganin, ex difensore nerazzurro ospite a 'TMW Radio'. Lecito pensare che dopo l'ennesimo fallimento azzurro, i tanti giocatori dell'Inter in Nazionale possano risentire il contraccolpo psicologico che questa sconfitta comporta in campionato, con la possibilità che la lotta Scudetto possa riaprirsi ancora di più.
Non è così per Paganin che ha altre idee: "Non credo, perché sono due ambienti differenti. Di certo rimane il dispiacere del singolo, ma poi devi resettare, anche perché quell'occasione ormai è andata. Devi andare avanti perché di fronte a te hai un altro obiettivo".