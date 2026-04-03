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Delusione azzurra influisce sul blocco Inter? Paganin: “Non credo, sono ambienti differenti”

Paganin: 'Ripercussioni sul Blocco Inter? Non credo, ecco perché...'
L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin si è espresso ai microfoni di 'TMW Radio' riguardo possibili ripercussioni mentali sui nerazzurri dopo la disfatta con la Nazionale
Redazione

"Pensi che il blocco Inter potrà subire le ripercussioni di questa eliminazione?": questa è una delle domande che sono state poste ad Antonio Paganin, ex difensore nerazzurro ospite a 'TMW Radio'. Lecito pensare che dopo l'ennesimo fallimento azzurro, i tanti giocatori dell'Inter in Nazionale possano risentire il contraccolpo psicologico che questa sconfitta comporta in campionato, con la possibilità che la lotta Scudetto possa riaprirsi ancora di più.

Non è così per Paganin che ha altre idee: "Non credo, perché sono due ambienti differenti. Di certo rimane il dispiacere del singolo, ma poi devi resettare, anche perché quell'occasione ormai è andata. Devi andare avanti perché di fronte a te hai un altro obiettivo".

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E sulla scelta del prossimo CT per l'Italia: "A questo punto, piuttosto che tornare su un Mancini o un Conte, andrei su Allegri. Qualcuno potrà storcere il naso per la proposta di gioco, ma Allegri ha dimostrato di essere un grande gestore e soprattutto di saper lavorare bene con ciò che ha a disposizione".

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