Milan, Loftus-Cheek: 'Tutti sanno che posso ricoprire diversi ruoli'

Arrivato al Milan nell'estate del 2023, Ruben Loftus-Cheek ha vissuto un percorso altalenante in rossonero fino ad ora. Nella sua prima stagione in Italia si è imposto grazie al suo strapotere fisico, realizzando 10 gol e 2 assist in tutte le competizioni, mentre l'anno successivo è rimasto fermo a quota zero.