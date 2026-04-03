PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Loftus-Cheek: “Posso ricoprire diversi ruoli, ovunque gioco do il massimo”

INTERVISTE

Milan, Loftus-Cheek: “Posso ricoprire diversi ruoli, ovunque gioco do il massimo”

Milan, Loftus-Cheek: 'Tutti sanno che posso ricoprire diversi ruoli'
Ruben Loftus-Cheek così sulla sua duttilità in campo: il centrocampista del Milan si racconta ai microfoni di 'SportMediaset'
Redazione PM

Arrivato al Milan nell'estate del 2023, Ruben Loftus-Cheek ha vissuto un percorso altalenante in rossonero fino ad ora. Nella sua prima stagione in Italia si è imposto grazie al suo strapotere fisico, realizzando 10 gol e 2 assist in tutte le competizioni, mentre l'anno successivo è rimasto fermo a quota zero.

Massimiliano Allegri ha sempre confermato la grande fiducia che nutre nei suoi confronti, come dimostrano le 19 presenze e le 3 reti realizzate dall'inglese sotto la sua guida. L'ex centrocampista del Chelsea gode di una grande duttilità tattica, che gli permette di essere schierato sia come mezz'ala, che come seconda punta.

LEGGI ANCHE

Loftus-Cheek ha parlato di questa sua caratteristica in un'intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset'. Di seguito, un estratto delle sue parole.

"Penso che tutti sappiano che posso ricoprire diversi ruoli e che dovunque gioco do il massimo. In questa stagione ho giocato alcune volte come attaccante o a centrocampo, ma ovunque io giochi cercherò di aiutare a creare o segnare gol. Sono felice di farlo"

Leggi anche
Santin: “Il Milan di Allegri è inguardabile. L’Inter deve avere paura solo di sé...
Milan, Gimenez: “Sono tornato con più fame. I tifosi? Ci danno una spinta in più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA