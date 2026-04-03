Milan, Loftus-Cheek: 'Tutti sanno che posso ricoprire diversi ruoli'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Loftus-Cheek ha parlato di questa sua caratteristica in un'intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset'. Di seguito, un estratto delle sue parole.
"Penso che tutti sappiano che posso ricoprire diversi ruoli e che dovunque gioco do il massimo. In questa stagione ho giocato alcune volte come attaccante o a centrocampo, ma ovunque io giochi cercherò di aiutare a creare o segnare gol. Sono felice di farlo"
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