Milan, Santin (Gialappa's): 'Le partite di Allegri sono la morte del calcio'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Sul possibile sorpasso del Milan: "Se guardo i derby ho paura. Ne abbiamo giocati 3-4- in cui loro non vedevano la palla, ora tocca a noi. Lo vincono comunque giochino, cioè male, come giocano le squadre di Allegri che sono inguardabili. In campionato dobbiamo avere paura solo di noi e degli arbitri, perché nelle ultime tre settimane fate il conto dei punti che ci hanno tolto..."
Su chi preferisce tra Allegri e Chivu: "Ma non c'è neanche paragone. Piuttosto che vedere una partita di Allegri preferirei si giocasse a rubabandiera. Le partite di Allegri sono la morte del calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA