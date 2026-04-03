Milan, Santin (Gialappa's): 'Le partite di Allegri sono la morte del calcio'

Sulla lotta scudetto: "Se vanno avanti a negarci un rigore a settimana, soprattutto quando succede verso il 90', che è decisivo, il rischio di perdere lo scudetto c'è. Diciamo che tutta Italia è lì che spinge. Quando il Milan ha perso a Roma, i titoli dei giornali erano Inter in calo e non Milan avevi l'occasione di ridurre il distacco. Ho visto gente aprire le trasmissioni sportive fregandosi le mani, ringraziando il Milan che ha riaperto il campionato".