PIANETAMILAN news milan interviste Santin: “Il Milan di Allegri è inguardabile. L’Inter deve avere paura solo di sé stessa e degli arbitri”

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Santin: “Il Milan di Allegri è inguardabile. L’Inter deve avere paura solo di sé stessa e degli arbitri”

Milan, Santin (Gialappa's): 'Le partite di Allegri sono la morte del calcio'
Dalla lotta scudetto all'ossessione per il Milan di Allegri, passando per una narrazione che dipinge l'Inter come vittima degli arbitri: l'intervista a Marco Santin
Redazione PM

Marco Santin, membro del trio comico della 'Gialappa's Band', si è espresso sulla lotta scudetto in un'intervista rilasciata a 'Tuttosport'. Ecco, di seguito, le parole del noto conduttore radiofonico e comprovato tifoso nerazzurro.

Sulla lotta scudetto: "Se vanno avanti a negarci un rigore a settimana, soprattutto quando succede verso il 90', che è decisivo, il rischio di perdere lo scudetto c'è. Diciamo che tutta Italia è lì che spinge. Quando il Milan ha perso a Roma, i titoli dei giornali erano Inter in calo  e non Milan avevi l'occasione di ridurre il distacco. Ho visto gente aprire le trasmissioni sportive fregandosi le mani, ringraziando il Milan che ha riaperto il campionato".

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Sul possibile sorpasso del Milan: "Se guardo i derby ho paura. Ne abbiamo giocati 3-4- in cui loro non vedevano la palla, ora tocca a noi. Lo vincono comunque giochino, cioè male, come giocano le squadre di Allegri che sono inguardabili. In campionato dobbiamo avere paura solo di noi e degli arbitri, perché nelle ultime tre settimane fate il conto dei punti che ci hanno tolto..."

Su chi preferisce tra Allegri e Chivu: "Ma non c'è neanche paragone. Piuttosto che vedere una partita di Allegri preferirei si giocasse a rubabandiera. Le partite di Allegri sono la morte del calcio.

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