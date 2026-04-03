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Milan, Loftus-Cheek suona la carica: “Dobbiamo continuare a credere nello scudetto”

Milan, Loftus-Cheek: 'Scudetto? dobbiamo continuare a crederci'
Ruben Loftus-Cheek così a pochi giorni da Napoli-Milan: le parole del centrocampista inglese ai microfoni di 'SportMediaset'
Redazione PM

Ruben Loftus-Cheek è pronto a tornare in campo nel prossimo turno di campionato contro il Napoli. L'inglese era rimasto ai box per quasi due mesi a causa del duro scontro con Corvi durante Milan-Parma, che lo ha costretto a un'operazione alla mascella.

A pochi giorni dalla sfida del 'Maradona', il centrocampista rossonero ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'SportMediaset': di seguito, le sue parole.

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Sul suo ritorno in campo: "Penso che tutti sappiano che posso ricoprire diversi ruoli e che dovunque gioco do il massimo. In questa stagione ho giocato alcune volte come attaccante o a centrocampo, ma ovunque io giochi cercherò di aiutare a creare o segnare gol. Sono felice di farlo".

Sulla lotta scudetto "Penso che sia importante per noi crederci. Ma penso che il modo migliore sia concentrarsi partita dopo partita. Abbiamo una sfida difficile contro il Napoli che ci aiuterebbe enormemente in caso di vittoria ma la classifica è molto corta tra le prime quattro o cinque, quindi dobbiamo concentrarci su ogni gara e vedere dove arriveremo.

Sulla maschera protettiva: "È come uno scudo di gomma: è più alto nella zona fratturata. Mi dà maggiore sicurezza, protezione, se dovessi ricevere una gomitata".

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