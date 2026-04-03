Milan, Loftus-Cheek: 'Scudetto? dobbiamo continuare a crederci'

Sul suo ritorno in campo : "Penso che tutti sappiano che posso ricoprire diversi ruoli e che dovunque gioco do il massimo. In questa stagione ho giocato alcune volte come attaccante o a centrocampo, ma ovunque io giochi cercherò di aiutare a creare o segnare gol. Sono felice di farlo".

Sulla lotta scudetto "Penso che sia importante per noi crederci. Ma penso che il modo migliore sia concentrarsi partita dopo partita. Abbiamo una sfida difficile contro il Napoli che ci aiuterebbe enormemente in caso di vittoria ma la classifica è molto corta tra le prime quattro o cinque, quindi dobbiamo concentrarci su ogni gara e vedere dove arriveremo.