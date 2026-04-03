"Erano scritte, sì. Ha scelto lui Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon, questo gruppo che ha perso in Bosnia. Dopo una sconfitta così è stato costretto a farsi da parte. È una questione di responsabilità. Stavolta anche volendo non avrebbe potuto restare abbarbicato alla poltrona. Non ce l’avrebbe fatta". E ora, per l'ex Golden Boy del calcio italiano, spetta al CT Gattuso fare un passo indietro e dimettersi: "Mi sembra il minimo che possa fare, tenuto conto della situazione. Sono rimasto sorpreso quando è stato chiamato dalla F.I.G.C., pur in circostanze difficili. Fosse andato ai Mondiali, avrebbe conquistato consensi e spazio. Non è andata così".