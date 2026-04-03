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Milan, Gimenez: “Sono tornato con più fame. I tifosi? Ci danno una spinta in più”

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L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez è stato intervistato dai microfoni di Milan TV: le parole sul finale di stagione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez è stato intervistato dai microfoni ufficiali di Milan TV.L'attaccante rossonero ha voluto spendere alcune parole sul suo ritorno in campo dopo mesi a causa di un brutto infortunio. Successivamente, il bomber messicano ha dichiarato di sentirsi carico e pronto a dare il massimo per questo finale di stagione. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Mi sento una persona nuova, una persona rinnovata e avverto la responsabilità di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Ho iniziato benissimo al Milan segnando diversi gol, ma dopo per via di alcune circostanze il rendimento si è abbassato. Giocare poi con una caviglia dolorante non ha aiutato. La scorsa stagione è stata negativa, inutile nasconderlo.

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Poi in estate è arrivato Allegri, sono arrivati nuovi giocatori, credo che stiamo disputando una stagione abbastanza positiva. Però poi è arrivata l'operazione alla caviglia, anche per questo mi sento in obbligo di dare ai tifosi ciò che si aspettano da me. Non sono lo stesso Santi di quando sono arrivato, ho molta più fame e mi sento meglio. Ringrazio di cuore tutto lo staff tecnico e medico che è sono stati sempre vicini in un momento molto difficile per me.

Intendo ripagare tutto l'amore che mi hanno dato nel campo, che è quello che conta più di tutti. Quando ho deciso di operarmi tutta la mia famiglia è venuta dal Messico, mi sono stati accanto e questo mi ha aiutato tantissimo. A volte scherzo con lo staff tecnico e gli dico: "Quando giocavo io ne vincevamo quattro di fila", sono ovviamente scherzi.

Stiamo facendo una grande stagione e le partite che mancano sono come finali per noi, soprattutto quella di Napoli perchè è una grande squadra, ha una bella tifoseria. Li poi ha giocato il più grande di tutti ossia Maradona, e questo crea nei giocatori che giocano li passione. Il Milan è un club che appartiene alla Champions League, dobbiamo assolutamente tornarci".

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