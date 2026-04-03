Milan, Loftus-Cheek: 'La maschera che indosserò sarà come uno scudo'

Ruben Loftus-Cheek è stato vittima di un duro scontro lo scorso 22 febbraio. In occasione della sfida contro il Parma, su una palla contesa in area di rigore, il numero 8 del Milan è andato allo scontro con Corvi, il portiere gialloblù. Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il campo ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato tempestivamente operato per risolvere la frattura del processo alveolare della mascella.