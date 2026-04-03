Milan, Loftus-Cheek: 'La maschera che indosserò sarà come uno scudo'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Al 'Maradona', Loftus-Cheek dovrà indossare una speciale maschera protettiva per evitare di danneggiare ulteriormente la zona. Ne ha parlato nella recente intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, di seguito, le sue parole.
"È come uno scudo di gomma: è più alto nella zona fratturata. Mi dà maggiore sicurezza, protezione, se dovessi ricevere una gomitata".
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