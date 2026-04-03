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Milan, Loftus-Cheek sulla maschera protettiva: “È come uno scudo di gomma, mi dà maggiore sicurezza”

Milan, Loftus-Cheek: 'La maschera che indosserò sarà come uno scudo'
Ruben Loftus-Cheek così sulla maschera protettiva che dovrà usare contro il Napoli: le parole del centrocampista del Milan ai microfoni di 'SportMediaset'
Redazione PM

Ruben Loftus-Cheek è stato vittima di un duro scontro lo scorso 22 febbraio. In occasione della sfida contro il Parma, su una palla contesa in area di rigore, il numero 8 del Milan è andato allo scontro con Corvi, il portiere gialloblù. Il centrocampista inglese è stato costretto a lasciare il campo ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato tempestivamente operato per risolvere la frattura del processo alveolare della mascella.

Le prime indiscrezioni parlavano di almeno due mesi di stop, ma l'ex Chelsea ha accelerato i tempi e sarà disponibile già per la sfida contro il Napoli.

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Al 'Maradona', Loftus-Cheek dovrà indossare una speciale maschera protettiva per evitare di danneggiare ulteriormente la zona. Ne ha parlato nella recente intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset'. Ecco, di seguito, le sue parole.

"È come uno scudo di gomma: è più alto nella zona fratturata. Mi dà maggiore sicurezza, protezione, se dovessi ricevere una gomitata".

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