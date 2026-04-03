Filippo Galli, bandiera del Milan, ha voluto parlare un po' della Nazionale italiana e di chi prenderà il posto in FIGC...

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, la bandiera del Milan Filippo Galli ha voluto rilasciare alcune parole legate al futuro della Nazionale Italiana: chi prenderà il posto di Gabriele Gravina? Qual è il nome più indicato? Ecco, di seguito, il pensiero dell'ex rossonero:

“Si deve cambiare il pensiero, mi auguro che chi sarà alla guida delle Federazione provi a rinnovare tutto. Un nome? Se devo scegliere, scelgo Julio Velasco. Chi verrà eletto come presidente della FIGC dovrà optare per una persona che dovrà compiere tutte queste riforme e la prima persona che mi viene in mente è Julio Velasco. Quest’ultimo è stata l’unica persona a proporre delle cose innovative su come bisogna apprendere il gioco del calcio, insomma un’idea di calcio nuovo. Velasco dovrebbe organizzare il lavoro nel settore tecnico e nelle varie componenti della Federazione”.