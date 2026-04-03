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Ex Milan, senti Galli: “Un nome in FIGC? Vedrei bene Velasco”

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Filippo Galli, bandiera del Milan, ha voluto parlare un po' della Nazionale italiana e di chi prenderà il posto in FIGC...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, la bandiera del MilanFilippo Galli ha voluto rilasciare alcune parole legate al futuro della Nazionale Italiana: chi prenderà il posto di Gabriele Gravina? Qual è il nome più indicato? Ecco, di seguito, il pensiero dell'ex rossonero:

Cosa si aspetta dalla nuova FIGC? Va messo un ex calciatore: da Maldini, passando per Albertini, a Baggio o Del Piero?

“Si deve cambiare il pensiero, mi auguro che chi sarà alla guida delle Federazione provi a rinnovare tutto. Un nome? Se devo scegliere, scelgo Julio Velasco. Chi verrà eletto come presidente della FIGC dovrà optare per una persona che dovrà compiere tutte queste riforme e la prima persona che mi viene in mente è Julio Velasco. Quest’ultimo è stata l’unica persona a proporre delle cose innovative su come bisogna apprendere il gioco del calcio, insomma un’idea di calcio nuovo. Velasco dovrebbe organizzare il lavoro nel settore tecnico e nelle varie componenti della Federazione”.

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