PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Napoli-Milan, Nkunku e Pulisic titolari? Cosa dicono i numeri e il precedente

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Napoli-Milan, Nkunku e Pulisic titolari? Cosa dicono i numeri e il precedente

Napoli-Milan, Nkunku e Pulisic titolari? Cosa dicono i numeri e il precedente
Napoli-Milan, Leao ha recuperato e potrebbe giocare da titolare, ma se toccasse a Nkunku con Pulisic? Ecco i precedenti e l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Napoli-Milan, si avvicina sempre di più una partita molto importanti per entrambe le squadre. I partenopei e i rossoneri scenderanno in campo con il risultato di Inter-Roma già acquisito. Al momento il Diavolo è secondo a sei punti di distanza dai nerazzurri, la squadra di Conte si trova un punto dietro. Chi vincerà probabilmente avrà lo sprint e la spinta decisiva per giocarsi lo Scudetto fino alla fine con la squadra di Chivu. Per il Diavolo a pochi giorni dalla partita di Pasquetta restano ancora tanti dubbi, specialmente in attacco. Se Pulisic dovrebbe giocare titolare nonostante le difficoltà nel 2026 di trovare il gol (ancora manca nel nuovo anno), ci sono dubbi su Leao e su come starà per la sua pubalgia (il giocatore ci sarà e si gioca anche una maglia da titolare).

Milan, i numeri con Nkunku e Pulisic titolari

Nel caso in cui Allegri dovesse preferire fare partire dalla panchina il portoghese, accanto a Pulisic nel 3-5-2 del Milan potrebbe giocare Nkunku. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare le partite giocate in stagione da titolari insieme di Pulisic e Nkunku. Ecco i dati grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

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3 partite giocate insieme in stagione, di cui due in Serie A (Milan-Sassuolo 2-2, Milan-Verona 3-0) e Napoli-Milan 2-0 di Supercoppa Italiana. 5 gol segnati con 3 grandi occasioni create a partite e con 5.31 di XG con 12,7 tiri di media a partita. Numeri davvero molto interessanti quelli con Nkunku e Pulisic in campo dal primo minuto. Certo il precedente contro il Napoli non fa di certo sorridere, ma quella fu una partita giocata male da tutto il Diavolo al contrario di Milan-Napoli di Serie A in cui il Diavolo giocò una grande sfida anche con l'uomo in meno. Vedremo quindi se Leao sarà al massimo o se sarà Nkunku a giocare dal primo minuto accanto all'attaccante statunitense.  

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