Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
3 partite giocate insieme in stagione, di cui due in Serie A (Milan-Sassuolo 2-2, Milan-Verona 3-0) e Napoli-Milan 2-0 di Supercoppa Italiana. 5 gol segnati con 3 grandi occasioni create a partite e con 5.31 di XG con 12,7 tiri di media a partita. Numeri davvero molto interessanti quelli con Nkunku e Pulisic in campo dal primo minuto. Certo il precedente contro il Napoli non fa di certo sorridere, ma quella fu una partita giocata male da tutto il Diavolo al contrario di Milan-Napoli di Serie A in cui il Diavolo giocò una grande sfida anche con l'uomo in meno. Vedremo quindi se Leao sarà al massimo o se sarà Nkunku a giocare dal primo minuto accanto all'attaccante statunitense.
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