Napoli-Milan, si avvicina sempre di più una partita molto importanti per entrambe le squadre. I partenopei e i rossoneri scenderanno in campo con il risultato di Inter-Roma già acquisito. Al momento il Diavolo è secondo a sei punti di distanza dai nerazzurri, la squadra di Conte si trova un punto dietro. Chi vincerà probabilmente avrà lo sprint e la spinta decisiva per giocarsi lo Scudetto fino alla fine con la squadra di Chivu. Per il Diavolo a pochi giorni dalla partita di Pasquetta restano ancora tanti dubbi, specialmente in attacco. Se Pulisic dovrebbe giocare titolare nonostante le difficoltà nel 2026 di trovare il gol (ancora manca nel nuovo anno), ci sono dubbi su Leao e su come starà per la sua pubalgia (il giocatore ci sarà e si gioca anche una maglia da titolare).