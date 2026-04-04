Napoli-Milan, Gimenez titolare: ecco perché Allegri ha lanciato un indizio

Allegri in conferenza stampa ha parlato di come sta tutto il reparto: "Leao sta bene, Pulisic pure, Gimenez ha tanto entusiasmo, è un altro ragazzo come fiducia in se stesso, il fastidio alla caviglia lo ha condizionato. Fullkrug sta bene, Loftus-Cheek pure". Restano però dei dubbi sulla possibile titolarità di Leao visto che il portoghese ha iniziato ad allenarsi con la squadra sono ieri, dopo aver saltato Milan-Torino per la pubalgia. Per questo è interessante sottolineare le parole di Allegri su Gimenez: "Può giocare titolare? Sì, è recuperato e sono molto contento. All'inizio era sofferente". Le parole di Allegri possono essere un indizio e Gimenez potrebbe anche partire da titolare contro il Napoli. Sarebbe un déjà-vu con quanto visto all'andata: i rossoneri partirono con Pulisic e il messicano in avanti con Leao arma per il secondo tempo. Gimenez ha suonato la carica in questi giorni rilasciando parole molto interessanti. Allegri ritrova una prima punta mobile, in grado di fare reparto da sola e anche di attaccare la profondità della difesa. Un giocatore che è mancato molto al Diavolo, nonostante gli zero gol segnati in Serie A in stagione. E ora Gimenez torna pronto a dare una mano importante ai rossoneri nelle ultime otto partite cruciali per la stagione. Vedremo se davvero Allegri sceglierà Gimenez per Napoli-Milan.