Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Napoli-Milan, allenamento in mattinata e conferenza di Allegri in pomeriggio—
Chi, invece, al contrario perderà il duello dovrà verosimilmente rassegnarsi a difendere il proprio posto, utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dagli assalti di Como, quarto con 57 punti, Juventus e Roma, quinte a pari merito a quota 54.
Come arrivano i rossoneri di Allegri a Napoli-Milan? Con il recupero di Rafael Leão, tanto per cominciare. L'unico indisponibile sarà Matteo Gabbia, che lavora per rientrare la prossima settimana a 'San Siro' contro l'Udinese. Il Milan - che intorno alle ore 10:30, nel centro sportivo di Milanello - riceverà la visita e l'abbraccio caloroso della Curva Sud, si allenerà successivamente, sul campo esterno, alle ore 11:30: una seduta che sarà visibile al pubblico.
Niente appuntamento con i cronisti, invece, per Conte—
Quindi, sempre in giornata, alle ore 14:30, Allegri presenterà i temi principali di Napoli-Milan in conferenza stampa a Milanello. Oggi e non il giorno prima del match, in via eccezionale, per via della ricorrenza della Pasqua. Il tecnico del Napoli, Conte, invece, non terrà una conferenza stampa di presentazione del match.
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