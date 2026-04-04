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Napoli-Milan, l’avvicinamento dei rossoneri di Allegri alla partita del ‘Maradona’

Napoli-Milan, l'avvicinamento dei rossoneri di Allegri alla partita del 'Maradona'
Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona', si disputerà Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il programma dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso il big match
Daniele Triolo Redattore 

Lunedì 6 aprile, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Diego Armando Maradona' per affrontare i padroni di casa del Napoli di Antonio Conte. Il big match della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 dirà tanto sul cammino delle due squadre nel prossimo futuro.

La classifica, infatti, recita Inter prima con 69 punti, seguita dal Milan con 63 e dal Napoli con 62. Chi uscirà vittorioso dalla sfida del 'Maradona', dunque, blinderà o si prenderà il secondo posto in graduatoria e manterrà accese le speranze di lottare per lo Scudetto finché la matematica lo consentirà.

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Chi, invece, al contrario perderà il duello dovrà verosimilmente rassegnarsi a difendere il proprio posto, utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dagli assalti di Como, quarto con 57 punti, Juventus e Roma, quinte a pari merito a quota 54.

Come arrivano i rossoneri di Allegri a Napoli-Milan? Con il recupero di Rafael Leão, tanto per cominciare. L'unico indisponibile sarà Matteo Gabbia, che lavora per rientrare la prossima settimana a 'San Siro' contro l'Udinese. Il Milan - che intorno alle ore 10:30, nel centro sportivo di Milanello - riceverà la visita e l'abbraccio caloroso della Curva Sud, si allenerà successivamente, sul campo esterno, alle ore 11:30: una seduta che sarà visibile al pubblico.

Niente appuntamento con i cronisti, invece, per Conte

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Quindi, sempre in giornata, alle ore 14:30, Allegri presenterà i temi principali di Napoli-Milan in conferenza stampa a Milanello. Oggi e non il giorno prima del match, in via eccezionale, per via della ricorrenza della Pasqua. Il tecnico del Napoli, Conte, invece, non terrà una conferenza stampa di presentazione del match.

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