Chi, invece, al contrario perderà il duello dovrà verosimilmente rassegnarsi a difendere il proprio posto, utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League , dagli assalti di Como , quarto con 57 punti , Juventus e Roma , quinte a pari merito a quota 54 .

Come arrivano i rossoneri di Allegri a Napoli-Milan? Con il recupero di Rafael Leão, tanto per cominciare. L'unico indisponibile sarà Matteo Gabbia, che lavora per rientrare la prossima settimana a 'San Siro' contro l'Udinese. Il Milan - che intorno alle ore 10:30, nel centro sportivo di Milanello - riceverà la visita e l'abbraccio caloroso della Curva Sud, si allenerà successivamente, sul campo esterno, alle ore 11:30: una seduta che sarà visibile al pubblico.