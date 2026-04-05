Ci sono tre duelli che possono decidere Napoli-Milan: ecco quali

I riflettori del 'Maradona' sono pronti ad accendersi su Napoli-Milan, 31ª giornata di Serie A 2025/2026. Seconda contro terza, lunedì di Pasquetta alle 20:45, con il risultato di Inter-Roma già acquisito: un fattore che può aumentare la pressione o alleggerirla, a seconda dell’esito.

Come sottolinea anche 'La Gazzetta dello Sport', la sfida potrebbe decidersi sui duelli individuali. In partite di questo peso specifico sono i dettagli a fare la differenza. E al di là delle trame collettive, ci sono tre confronti diretti che possono spostare l’equilibrio della gara. Scopriamo quali. PROSSIMA SCHEDA