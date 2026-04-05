Ci sono tre duelli che possono decidere Napoli-Milan: ecco quali

I riflettori del 'Maradona' sono pronti ad accendersi su Napoli-Milan, 31ª giornata di Serie A 2025/2026. Seconda contro terza, lunedì di Pasquetta alle 20:45, con il risultato di Inter-Roma già acquisito: un fattore che può aumentare la pressione o alleggerirla, a seconda dell’esito.
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Napoli-Milan, chi la decide al Maradona? Ecco i tre duelli da tenere d’occhio
Milan e Napoli si sfidano al Maradona nella 31ª giornata di Serie A: tre incroci chiave possono indirizzare la corsa al vertice, vediamo quali
Come sottolinea anche 'La Gazzetta dello Sport', la sfida potrebbe decidersi sui duelli individuali. In partite di questo peso specifico sono i dettagli a fare la differenza. E al di là delle trame collettive, ci sono tre confronti diretti che possono spostare l’equilibrio della gara. Scopriamo quali. PROSSIMA SCHEDA
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