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Big match decisivo, ma le due squadre ci arrivano in modo diverso: ecco la Pasqua di Napoli e Milan

Napoli-Milan, ecco come hanno passato Pasqua le due formazioni
In vista di Napoli-Milan di domani sera, ecco come hanno passato la vigilia del match le squadre guidate da Conte e Allegri
Redazione

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Milan, in programma domani sera allo 'Stadio Diego Armando Maradona' alle ore 20.45. L'importanza del match è scontata, ma le due formazioni si sono avvicinate al big match in modo diverso. Infatti, le squadre, guidate rispettivamente da Antonio Conte e Massimiliano Allegri, hanno scelto percorsi opposti per preparare il big match nel giorno di Pasqua. Ecco come hanno passato la festività le due squadre.

Sul fronte azzurro, Antonio Conte ha optato per un approccio più 'soft': allenamento nella mattinata di Pasqua e poi libertà concessa ai giocatori per il resto della giornata in modo da poter passare la festa con le proprie famiglie. Il gruppo si ritroverà direttamente domani mattina in un hotel dell'area flegrea, da cui partirà la concentrazione finale verso la gara serale.

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Diversa la gestione del Milan. Allegri, nonostante il giorno di festa, ha mantenuto un'impostazione più tradizionale, con la rifinitura a Milanello e la partenza nel pomeriggio da Malpensa in direzione Napoli. Una volta arrivata, la squadra ha osservato il consueto ritiro pre-partita, abitudine consolidata sia in trasferta che a Carnago (quindi per le partite casalinghe). Due filosofie diverse, ma con lo stesso obiettivo: arrivare pronti alla sfida che può pesare molto sulla corsa verso lo Scudetto.

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