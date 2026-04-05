Napoli-Milan, ecco come hanno passato Pasqua le due formazioni

In vista di Napoli-Milan di domani sera, ecco come hanno passato la vigilia del match le squadre guidate da Conte e Allegri

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Milan, in programma domani sera allo 'Stadio Diego Armando Maradona' alle ore 20.45. L'importanza del match è scontata, ma le due formazioni si sono avvicinate al big match in modo diverso. Infatti, le squadre, guidate rispettivamente da Antonio Conte e Massimiliano Allegri, hanno scelto percorsi opposti per preparare il big match nel giorno di Pasqua. Ecco come hanno passato la festività le due squadre.