Napoli-Milan, ecco come hanno passato Pasqua le due formazioni

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Diversa la gestione del Milan. Allegri, nonostante il giorno di festa, ha mantenuto un'impostazione più tradizionale, con la rifinitura a Milanello e la partenza nel pomeriggio da Malpensa in direzione Napoli. Una volta arrivata, la squadra ha osservato il consueto ritiro pre-partita, abitudine consolidata sia in trasferta che a Carnago (quindi per le partite casalinghe). Due filosofie diverse, ma con lo stesso obiettivo: arrivare pronti alla sfida che può pesare molto sulla corsa verso lo Scudetto.
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