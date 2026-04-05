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Milan, ti ricordi Dest? Ha appena vinto un’Eredivisie da record con il PSV

Sergiño Dest, ex Milan, festeggia il titolo con il PSV: stagione da 24 presenze e 6 assist per il terzino statunitense
Sergiño Dest, ex Milan, festeggia il titolo con il PSV: stagione da 24 presenze e 6 assist per il terzino statunitense
Redazione PM

Il PSV Eindhoven è campione d’Olanda. La squadra di Peter Bosz ha superato l’Utrecht 4-3 in una gara spettacolare e ha potuto festeggiare il 27° titolo grazie allo 0-0 tra Feyenoord e Volendam. Tra i protagonisti della stagione c’è Sergiño Dest, volto noto ai tifosi del Milan.

Il terzino statunitense ha collezionato 24 presenze in campionato, condite da 1 gol e 6 assist, risultando uno degli uomini chiave nel sistema offensivo del PSV. Con la vittoria del campionato, il PSV ha fatto registrare un record storico: avendo vinto il 5 aprile, si laurea come la squadra campione più precoce di sempre nella storia della lega olandese.

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Dest era arrivato al Milan il 1° settembre 2022, in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Secondo statunitense della storia rossonera dopo Oguchi Onyewu, aveva esordito in Champions contro il Salisburgo e in Serie A contro il Napoli.

L’esperienza in Italia, però, non è decollata: poco spazio e rendimento altalenante. A fine stagione il Milan ha scelto di non riscattarlo. Tornato al Barcellona, è poi approdato al PSV, dove ha trovato continuità e fiducia. Oggi festeggia un titolo da protagonista.

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