Dest era arrivato al Milan il 1° settembre 2022, in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Secondo statunitense della storia rossonera dopo Oguchi Onyewu, aveva esordito in Champions contro il Salisburgo e in Serie A contro il Napoli.

L’esperienza in Italia, però, non è decollata: poco spazio e rendimento altalenante. A fine stagione il Milan ha scelto di non riscattarlo. Tornato al Barcellona, è poi approdato al PSV, dove ha trovato continuità e fiducia. Oggi festeggia un titolo da protagonista.