Milan, Ordine chiaro: 'Allegri non sarà il nuovo CT della Nazionale'

"Gattuso ha appena sciolto il contratto che lo legava alla Nazionale italiana: adesso si procederà a trovare un allenatore ad interim per la sfida al Cipro e poi il nuovo presidente della FIGC sceglierà il nuovo CT. Allegri bisogna cancellarlo dalla lista dei possibili ct, ha già iniziato a programmare la stagione futura col Milan. Per Conte provo amicizia personale e stima professionale: ha dato prova anche in Nazionale di essere un numero uno, aveva una Nazionale davvero di poca qualità ed ha fatto più del massimo. Lui sarebbe profilo ideale sulla panchina della Nazionale italiana. Servirà un progetto serio di riforma del calcio italiano: in assenza di questo, il declino del calcio italiano sarà inevitabile”.