Napoli-Milan, Allegri sorprende tutti! Ecco la favorita secondo i dati...

Andando a leggere i numeri, sembra che ci sia una squadra nettamente favorita per domani e non è quella allenata da un allenatore toscano. In casa, gli azzurri non perdono in Serie A da dicembre 2024 e Allegri non ha mai trovato la vittoria in trasferta contro Antonio Conte. I favori sono dalla parte del Napoli, ma il Milan ce la metterà tutta. Lo farà con un attacco inedito, composto da Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku. Scelta sorprendente soprattutto dopo le indicazioni degli ultimi giorni. In particolare, ci si aspettava che a partire titolare fosse Giménez per le cose viste durante l'allenamento aperto ai tifosi, ma sembra che non sarà così.