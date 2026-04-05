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Napoli-Milan, i numeri parlano chiaro! Gimenez in rete ma Allegri sorprende tutti

Napoli-Milan, Allegri sorprende tutti! Ecco la favorita secondo i dati...
Manca poco al match del Maradona: nell'ultimo video YouTube con Stefano Bressi ripercorriamo la vigilia di Napoli-Milan con le ultime news
Redazione

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi dà le ultime alla vigilia del big match Napoli-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45. In particolare, senza pensare a come finirà Inter-Roma, il match del 'Maradona' sarà importante per i rossoneri per confermare le buone sensazioni delle ultime gare e per mandare un segnale alla capolista.

Andando a leggere i numeri, sembra che ci sia una squadra nettamente favorita per domani e non è quella allenata da un allenatore toscano. In casa, gli azzurri non perdono in Serie A da dicembre 2024 e Allegri non ha mai trovato la vittoria in trasferta contro Antonio Conte. I favori sono dalla parte del Napoli, ma il Milan ce la metterà tutta. Lo farà con un attacco inedito, composto da Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku. Scelta sorprendente soprattutto dopo le indicazioni degli ultimi giorni. In particolare, ci si aspettava che a partire titolare fosse Giménez per le cose viste durante l'allenamento aperto ai tifosi, ma sembra che non sarà così.

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