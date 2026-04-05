Napoli-Milan: Bellucci in esclusiva e le scelte di Allegri. E in attacco ...

Anche a Pasqua, non mancano le notizie a tinte rossonere. Oggi, domenica 5 aprile 2026, infatti molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan: non poteva essere altrimenti visto l'avvicinarsi del big match col Napoli. Nella giornata di oggi, arrivano importanti indicazioni di formazione per la gara del 'Maradona' ma anche le parole di uno dei protagonisti del match. Non solo, nelle ultime ore anche tanto mercato con due nomi in attacco protagonisti. Ecco, dunque, le top news della giornata di oggi pubblicate sul sito di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
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Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Dalle parole di Bartesaghi e Bellucci alle scelte di Allegri: ecco tutte le top news del Milan della giornata di oggi, 5 aprile 2026. Senza dimenticare il mercato con due giovani talenti nel mirino di Tare
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