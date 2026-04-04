Il Milan sta giocando una grande stagione specialmente ricordando il risultato dello scorso anno: con Fonseca e Conceicao i rossoneri arrivarono ottavi in Serie A, perdendo la finale di Coppa Italia e uscendo ai playoff di Champions League. In pochi mesi Allegri ha cambiato l'atteggiamento della squadra trasformando il Milan in un club in grado di essere compatto e subire poco in difesa. Strategia che sta funzionando visto che il Diavolo è secondo in classifica a otto giornate dalla fine con ancora possibilità per giocarsi lo Scudetto fino in fondo contro l'Inter. Allegri ha creduto fin dal primo mento al 3-5-2 modulo che resta molto discusso in questo periodo anche visti gli ultimi risultati dell'Italia.
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Milan, il 4-3-3 e il ruolo di Saelemaekers: la risposta di Allegri fa riflettere molto
Milan 4-3-3 e Saelemaekers
Anche durante la pausa si è discusso se il Milan potesse giocare meglio con un 4-3-3. In conferenza stampa Allegri ha risposto così, parlando in particolare del possibile adattamento a Saelemaekers come terzino destro: "Saelemaekers terzino andrebbe impostato, bisogna lavorarci. In questo momento fa meglio il terzo d'attacco. Questa roba mi fa divertire e arrabbiare. Cosa cambia la posizione tra Saelemaekers e Pulisic se stanno là o in un'altra posizione". Partiamo dal possibile cambio ruolo per il belga. In carriera Saelemaekers non ha giocato molto partendo da terzino basso: si ricorda il Milan-Torino dello scorso anno in cui partì proprio da terzino destro faticando molto in copertura. L'esterno rossonero è un giocatore molto intelligente, ma come ha sottolineato Allegri servirebbe del tempo, difficile 'improvvisare' un cambio ruolo in un momento così cruciale della stagione. Il discorso degli esterni poi è molto interessante: è evidente come alla fine della fiera per Allegri non cambi molto per il suo Milan un assetta a tre o a quattro. Per l'allenatore rossonero si difende a cinque quando si è senza palla e si attacca con il tridente con proprio Saelemaekers che sale e scende a seconda delle circostanze. Questo a prescindere dal modulo. E in futuro? Vedremo se ci saranno cambi, molto dipenderà anche dal mercato.
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