Anche durante la pausa si è discusso se il Milan potesse giocare meglio con un 4-3-3. In conferenza stampa Allegri ha risposto così, parlando in particolare del possibile adattamento a Saelemaekers come terzino destro: "Saelemaekers terzino andrebbe impostato, bisogna lavorarci. In questo momento fa meglio il terzo d'attacco. Questa roba mi fa divertire e arrabbiare. Cosa cambia la posizione tra Saelemaekers e Pulisic se stanno là o in un'altra posizione". Partiamo dal possibile cambio ruolo per il belga. In carriera Saelemaekers non ha giocato molto partendo da terzino basso: si ricorda il Milan-Torino dello scorso anno in cui partì proprio da terzino destro faticando molto in copertura. L'esterno rossonero è un giocatore molto intelligente, ma come ha sottolineato Allegri servirebbe del tempo, difficile 'improvvisare' un cambio ruolo in un momento così cruciale della stagione. Il discorso degli esterni poi è molto interessante: è evidente come alla fine della fiera per Allegri non cambi molto per il suo Milan un assetta a tre o a quattro. Per l'allenatore rossonero si difende a cinque quando si è senza palla e si attacca con il tridente con proprio Saelemaekers che sale e scende a seconda delle circostanze. Questo a prescindere dal modulo. E in futuro? Vedremo se ci saranno cambi, molto dipenderà anche dal mercato.