Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
NUOVO BOMBER ROSSONERO
Ottima vittoria per il Milan Primavera di Renna che trova tre punti importanti e meritati contro il Lecce. Decisivo ancora un volta il nuovo bomber rossonero Domnitei. Ecco la nostra pagella.
Domnitei: 7,5
Grande primo tempo per la prima punta rossonera. Il gol è bellissimo con un controllo stupendo e il pallonetto di classe. Bene anche in fase di non possesso e in aiuto alla squadra per uscire dal pressing del Lecce. Bene anche nello spezzone di secondo tempo prima di uscire per Scotti. PROSSIMA SCHEDA>>>
IL FUTURO DI LEAO
Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato anche del possibile addio di Leao dal Milan in estate. Ecco le sue parole: "Secondo me può essere, ma non c’è la certezza, l’estate del cambiamento. Qualora il Milan dovesse andare avanti ancora con Massimiliano Allegri, perché la priorità di Allegri è di rimanere al Milan e la priorità del Milan è di rimanere assolutamente nelle mani di Allegri, probabilmente ci guadagnerebbero tutti. Il miglior Leao l’abbiamo visto col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Però è anche vero che affinché un giocatore lasci una squadra dovranno esserci opportunità di mercato convenienti al club che vende, al club che compra e al giocatore. Al momento, è vero che mancano ancora 8 partite, non si muove nulla. Il Milan deve salvaguardare questo talento che ha, perché in un modo o nell’altro quando c’è gioca e quando gioca a volta ha inciso nonostante quegli atteggiamenti che non sempre Allegri ha digerito con piacere". PROSSIMA SCHEDA>>>
IL FUTURO DI ALLEGRI
Dopo il terzo fallimento di fila per quanto riguarda la qualificazione ai mondiali per l'Italia si inizia a parlare del possibile nuovo CT per ripartire ancora una volta da zero. Tra i nomi già fatti ci sono quelli di Conte e Allegri. Secondo 'Tuttosport' l'azzurro stuzzicherebbe entrambi, anche se con Napoli e Milan che disputeranno la Champions League nella prossima stagione, Conte e Allegri dovrebbero restare al loro posto e proseguire il progetto sportivo con i rispettivi club.
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