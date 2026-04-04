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Milan, novità sul futuro di Leao e Allegri. Gimenez dice tutto. Il nuovo giovane bomber rossonero

Milan, novità sul futuro di Leao e Allegri. Gimenez dice tutto. Il nuovo giovane bomber rossonero
Milan, Santiago Gimenez parla della sua operazione, il nuovo giovane bomber rossonero. Il possibile futuro di Allegri e di Leao. Ecco le top news da Pianeta Milan del 4 aprile 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

MILAN, LE TOP NEWS DI OGGI

Manca sempre meno alla prossima partita del Milan contro il Napoli: oggi i tifosi rossoneri insieme alla Curva Sud del Diavolo hanno fatto sentire il supporto a tutta la squadra che ha anche organizzato un allenamento aperto a tutti i tifosi presenti a Milanello. Ecco le top news del 4 aprile 2026 da Pianeta Milan: Gimenez parla della sua operazione, il nuovo giovane bomber rossonero. Il possibile futuro di Allegri e quello di Leao. PROSSIMA SCHEDA>>>

PARLA GIMENEZ

In mattinata ha parlato Santiago Gimenez. L'attaccante è stato intervistato da 'DAZN' parlando anche del suo intervento alla caviglia di dicembre. "È stata una decisione molto difficile perché avevo molto entusiasmo per la stagione e per la grande squadra che avevamo costruito. Eravamo primi o secondi in classifica e volevo continuare a giocare. La verità però è che il dolore era tanto. Ho preso la decisione di operarmi insieme alla mia famiglia per stare bene e per dare quello che posso  dare. Non ero al 100% e non mi piaceva. La mia famiglia é sempre stata lì per me. É stato un momento difficile perché fermarsi é sempre qualcosa di difficile, ma sono sicuro che per mano di Dio questo mi ha reso più forte". PROSSIMA SCHEDA>>>

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NUOVO BOMBER ROSSONERO

Ottima vittoria per il Milan Primavera di Renna che trova tre punti importanti e meritati contro il Lecce. Decisivo ancora un volta il nuovo bomber rossonero Domnitei. Ecco la nostra pagella.

Domnitei: 7,5

Grande primo tempo per la prima punta rossonera. Il gol è bellissimo con un controllo stupendo e il pallonetto di classe. Bene anche in fase di non possesso e in aiuto alla squadra per uscire dal pressing del Lecce. Bene anche nello spezzone di secondo tempo prima di uscire per Scotti. PROSSIMA SCHEDA>>>

IL FUTURO DI LEAO

Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato anche del possibile addio di Leao dal Milan in estate. Ecco le sue parole: "Secondo me può essere, ma non c’è la certezza, l’estate del cambiamento. Qualora il Milan dovesse andare avanti ancora con Massimiliano Allegri, perché la priorità di Allegri è di rimanere al Milan e la priorità del Milan è di rimanere assolutamente nelle mani di Allegri, probabilmente ci guadagnerebbero tutti. Il miglior Leao l’abbiamo visto col 4-3-3 o col 4-2-3-1. Però è anche vero che affinché un giocatore lasci una squadra dovranno esserci opportunità di mercato convenienti al club che vende, al club che compra e al giocatore. Al momento, è vero che mancano ancora 8 partite, non si muove nulla. Il Milan deve salvaguardare questo talento che ha, perché in un modo o nell’altro quando c’è gioca e quando gioca a volta ha inciso nonostante quegli atteggiamenti che non sempre Allegri ha digerito con piacere". PROSSIMA SCHEDA>>>

IL FUTURO DI ALLEGRI

Dopo il terzo fallimento di fila per quanto riguarda la qualificazione ai mondiali per l'Italia si inizia a parlare del possibile nuovo CT per ripartire ancora una volta da zero. Tra i nomi già fatti ci sono quelli di Conte e Allegri. Secondo 'Tuttosport' l'azzurro stuzzicherebbe entrambi, anche se con Napoli e Milan che disputeranno la Champions League nella prossima stagione, Conte e Allegri dovrebbero restare al loro posto e proseguire il progetto sportivo con i rispettivi club.

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