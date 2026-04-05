Milan Primavera, Plazzotta: 'Diamo sempre l'anima in campo, a volte ...'

Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Sulla vittoria ottenuta contro il Lecce: "E' stata una gara difficile, ma ci siamo preparati bene e siamo arrivati bene alla partita. Abbiamo dato l'anima in campo e abbiamo portato a casa i tre punti".
Il Milan Primavera gioca meglio contro le grandi rispetto alle piccole? Ecco il suo pensiero: "Noi diamo sempre tutto in campo al di là di chi abbiamo davanti, ci sono partite e partite, a volte ci gira bene e altre male. Noi cerchiamo di dare sempre l'anima in campo. Atalanta? Ora festeggiamo la Pasqua con le nostre famiglie, poi abbiamo una settimana per lavorare perché affronteremo un avversario tosto come l'Atalanta".
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