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Milan Primavera, Plazzotta analizza: “Meglio contro le grandi? Noi diamo sempre tutto in campo, ma a volte…”

Milan Primavera, Plazzotta: 'Diamo sempre l'anima in campo, a volte ...'
Filippo Plazzotta, centrocampista del Milan Primavera, ha parlato al termine della vittoria col Lecce. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Uno dei protagonisti assoluti della stagione del Milan Primavera di Giovanni Renna è Filippo Plazzotta, centrocampista classe 2008 che sta disputando un'annata da grande giocatore. Nel campionato Primavera 1, giocando peraltro sott'età, ha segnato tre gol e fornito quattro assist in 17 presenze totali, di cui 15 da titolare.

L'ultimo gol è arrivato nella convincente vittoria di ieri contro il Lecce per 2-0. Dopo il primo gol di Domnitei, la rete del definitivo successo è arrivata dal classe 2008, che al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sull'andamento della squadra.

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Sulla vittoria ottenuta contro il Lecce: "E' stata una gara difficile, ma ci siamo preparati bene e siamo arrivati bene alla partita. Abbiamo dato l'anima in campo e abbiamo portato a casa i tre punti".

Il Milan Primavera gioca meglio contro le grandi rispetto alle piccole? Ecco il suo pensiero: "Noi diamo sempre tutto in campo al di là di chi abbiamo davanti, ci sono partite e partite, a volte ci gira bene e altre male. Noi cerchiamo di dare sempre l'anima in campo. Atalanta? Ora festeggiamo la Pasqua con le nostre famiglie, poi abbiamo una settimana per lavorare perché affronteremo un avversario tosto come l'Atalanta".

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