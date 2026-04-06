Napoli e Milan si sono già affrontati due volte in questa stagione. Il 28 settembre 2025, a Milano, vittoria del Diavolo per 2-1 con le reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic; inutile, per gli ospiti, il gol su calcio di rigore di Kevin De Bruyne. Quindi, il 18 dicembre 2025, nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), vittoria per la squadra di Conte su quella di Allegri.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Maradona' — Un 2-0 siglato dalle reti, una per tempo, di David Neres e Rasmus Højlund. Come andrà questo terzo atto stagionale? Ma soprattutto, come ci arrivano le due squadre? Il Napoli con le assenze di Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara, dello stesso Neres e quella 'last minute' di Rasmus Højlund. Oltre a quella del 'ribelle' Romelu Lukaku, rimasto in Belgio durante la sosta Nazionali. Il Milan con un unico indisponibile, Matteo Gabbia. E con Allegri che ha fatto scelte sorprendenti. Vediamo insieme, ora, dunque, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan!

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere Napoli-Milan. Finora Doveri ha incontrato il Napoli per 42 volte nella sua carriera: è la squadra più arbitrata in carriera, con uno 'score' di 22 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Sono, invece, 35 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, l'8 marzo 2026, per il derby Milan-Inter 1-0 di campionato.