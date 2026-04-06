PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri propone una inedita coppia in attacco

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Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri propone una inedita coppia in attacco

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri propone una inedita coppia in attacco
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli: le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

I riflettori dello stadio 'Maradona' si accenderanno, alle ore 20:45, per Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri non potranno sbagliare in questo 'Monday Night' di campionato: l'Inter, capolista del torneo, ieri sera ha infatti battuto per 5-2 la Roma a 'San Siro' ed è scappata a +9 e +10 su Milan e Napoli.

Pertanto, se le due squadre in campo stasera vorranno mantenere aperta una flebile speranza di lottare per lo Scudetto fino a fine stagione, dovranno uscire dal 'Maradona' con tre punti. Senza dimenticare che si tratta di un confronto diretto molto importante anche per blindare una posizione utile alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione, nonché il secondo posto in Serie A.

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Napoli e Milan si sono già affrontati due volte in questa stagione. Il 28 settembre 2025, a Milano, vittoria del Diavolo per 2-1 con le reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic; inutile, per gli ospiti, il gol su calcio di rigore di Kevin De Bruyne. Quindi, il 18 dicembre 2025, nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), vittoria per la squadra di Conte su quella di Allegri.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali della partita del 'Maradona'

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Un 2-0 siglato dalle reti, una per tempo, di David Neres e Rasmus Højlund. Come andrà questo terzo atto stagionale? Ma soprattutto, come ci arrivano le due squadre? Il Napoli con le assenze di Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara, dello stesso Neres e quella 'last minute' di Rasmus Højlund. Oltre a quella del 'ribelle' Romelu Lukaku, rimasto in Belgio durante la sosta Nazionali. Il Milan con un unico indisponibile, Matteo Gabbia. E con Allegri che ha fatto scelte sorprendenti. Vediamo insieme, ora, dunque, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan!

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. Leão, Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere Napoli-Milan. Finora Doveri ha incontrato il Napoli per 42 volte nella sua carriera: è la squadra più arbitrata in carriera, con uno 'score' di 22 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. Sono, invece, 35 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. L'ultimo incrocio, l'8 marzo 2026, per il derby Milan-Inter 1-0 di campionato.

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