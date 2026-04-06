PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Nkunku pre Napoli-Milan: “Affrontiamo una squadra forte. Fullkrug? Buon rapporto”

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Nkunku pre Napoli-Milan: “Affrontiamo una squadra forte. Fullkrug? Buon rapporto”

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Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Che partita ti aspetti? “Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo”.

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Oggi sei in coppia con Fullkrug: “Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori, oggi giochiamo per la prima volta insieme. Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme”

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