Nkunku pre Napoli-Milan: “Affrontiamo una squadra forte. Fullkrug? Buon rapporto”

Oggi sei in coppia con Fullkrug: “Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori, oggi giochiamo per la prima volta insieme. Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme”
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NAPOLI-MILAN
Christopher Nkunku, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Che partita ti aspetti? “Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo”.
Oggi sei in coppia con Fullkrug: “Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori, oggi giochiamo per la prima volta insieme. Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme”
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