Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequente di TMW Radio, il giornalista e conduttore radiofonico Federico Vespa ha voluto spendere lacune parole sul campionato. In particolare, Vespa si è voluto soffermare sulla Roma, soprattutto dopo la sconfitta contro l'Inter, per poi passare a Napoli-Milan . Ecco, di seguito, le sue parole:

Ha preso la mazzata psicologica del gol di Calhanoglu a fine primo tempo, ma mi aspettavo molto di più sia dal punto di vista di gioco che dalla fase difensiva. Mi aspettavo di più anche da Svilar, che ha portato tanti punti alla Roma, ma è tornato a essere un portiere normale e questa sua flessione sta togliendo qualche punto alla Roma. Prende gol sopra la testa da Calhanoglu, se un portiere normale prende gol nulla da dire, ma se in porta c'è un fenomeno allora ho qualcosa da dire"