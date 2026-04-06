Hakan Calhanoglu , ex calciatore del Milan ora all'Inter , è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset dopo il big match contro la Roma di Gasperini , vinto 5-2 dai nerazzurri di Chivu. L'ex rossonero, dopo aver commentato la vittoria contro i giallorossi, ha voluto spendere alcune parole sia sulla lotta scudetto che su Napoli-Milan , big match in programma stasera alle ore 20:45 presso lo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli e che dirà moltissimo sul finale di stagione di entrambe le squadre. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla vittoria contro la Roma e sulla Lotta scudetto: «Vittoria importante, credo che sia stata una bella partita da vedere. Siamo contenti, abbiamo dato un segnale importante perché noi vogliamo stare su e non mollare, sappiamo e sentiamo che ci sono squadre dietro che spingono».