PIANETAMILAN news milan interviste Calhanoglu: “Se guarderò Napoli-Milan? No, non mi interessa della partita”

INTERVISTE

Calhanoglu: “Se guarderò Napoli-Milan? No, non mi interessa della partita”

Calhanoglu: “Se guarderò Napoli-Milan? No, non mi interessa della partita” - immagine 1
Hakan Calhanoglu , ex calciatore del Milan ora all'Inter ha voluto parlare della lotta scudetto e di Napoli-Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Hakan Calhanoglu , ex calciatore del Milan ora all'Inter, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset dopo il big match contro la Roma di Gasperini, vinto 5-2 dai nerazzurri di Chivu. L'ex rossonero, dopo aver commentato la vittoria contro i giallorossi, ha voluto spendere alcune parole sia sulla lotta scudetto che su Napoli-Milan, big match in programma stasera alle ore 20:45 presso lo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli e che dirà moltissimo sul finale di stagione di entrambe le squadre. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla vittoria contro la Roma e sulla Lotta scudetto: «Vittoria importante, credo che sia stata una bella partita da vedere. Siamo contenti, abbiamo dato un segnale importante perché noi vogliamo stare su e non mollare, sappiamo e sentiamo che ci sono squadre dietro che spingono».

LEGGI ANCHE

Se guarderà Napoli-Milan stasera: «No, adesso vado in Germania per vedere i miei figli. Cosa mi aspetto da questa partita? Non mi interessa

Leggi anche
Costacurta: “Dopo l’Inter mi aspetto che Napoli e Milan vogliano vincere”
Milan, Loftus-Cheek sul momento di Pulisic: “Sono sicuro che tornerà a segnare, ma anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA