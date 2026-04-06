Milan, Loftus-Cheek: 'Sono sicuro che Pulisic tornerà a segnare'

Fiducia e lavoro per uscire dal momento difficile—
Quest’anno, però, il rendimento realizzativo di 'Capitan America' si è fermato. Loftus, appena rientrato dopo quasi due mesi di stop per una frattura alla mandibola, ha voluto rassicurare ambiente e tifosi: “È normale attraversare momenti di difficoltà, sono sicuro che tornerà a segnare. Lavora tanto per la squadra, torna a difendere: anche senza gol ci dà tanto”.
Un messaggio che sottolinea l’importanza dell’americano nel sistema di Allegri. Il Milan ha bisogno dei suoi numeri, ma anche del suo sacrificio. E la fiducia dei compagni può essere il primo passo per ritrovare la via del gol.
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