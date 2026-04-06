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Milan, Loftus-Cheek sul momento di Pulisic: “Sono sicuro che tornerà a segnare, ma anche così ci dà tanto”

Milan, Loftus-Cheek: 'Sono sicuro che Pulisic tornerà a segnare'
Loftus-Cheek difende Pulisic: l’inglese rassicura i tifosi del Milan sull’americano, a secco nel 2026 ma prezioso per la squadra
Redazione PM

Ruben Loftus-Cheek prende le difese di Christian Pulisic.In un’intervista rilasciata a ‘Sportmediaset’, il centrocampista del Milan ha parlato del momento complicato vissuto dall’attaccante americano, ancora a quota zero gol nel 2026 dopo un avvio di stagione brillante.

I due si conoscono bene: prima di ritrovarsi in rossonero nell’estate 2023, erano stati compagni di squadra al Chelsea per tre stagioni. A Milano sono arrivati entrambi per circa 20 milioni di euro, incidendo subito con 10 reti per Loftus-Cheek e 14 per Pulisic nella loro prima annata italiana.

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Quest’anno, però, il rendimento realizzativo di 'Capitan America' si è fermato. Loftus, appena rientrato dopo quasi due mesi di stop per una frattura alla mandibola, ha voluto rassicurare ambiente e tifosi: “È normale attraversare momenti di difficoltà, sono sicuro che tornerà a segnare. Lavora tanto per la squadra, torna a difendere: anche senza gol ci dà tanto”.

Un messaggio che sottolinea l’importanza dell’americano nel sistema di Allegri. Il Milan ha bisogno dei suoi numeri, ma anche del suo sacrificio. E la fiducia dei compagni può essere il primo passo per ritrovare la via del gol.

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