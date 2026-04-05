L'Inter non trema e spazza via la Roma: segnale forte a Milan e Napoli

Napoli-Milan di domani sera avrà tutto un altro sapore e importanza. Il motivo? La netta vittoria dell'Inter (5-2) contro la Roma distrugge qualsiasi sogno di rimonta delle due inseguitrici e trasforma il match del 'Maradona' in uno scontro per il secondo posto, ma nulla di più.

Lo aveva detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa e probabilmente ci ha preso. Il tecnico rossonero, nel pomeriggio di sabato aveva indicato la 31^ giornata come quella decisiva per il campionato. Vedendo il netto successo dei nerazzurri sembra essere una giusta predizione. A 'San Siro' la gara dura solo 45' minuti, perché al rientro dall'intervallo la squadra di Gasperini viene travolta dall'ondata nerazzurra e finisce per subire cinque reti in totale. Già dai primi minuti si era capito il film del match, con un'Inter molto aggressiva e la Roma in difficolta. Infatti, i giallorossi subiscono gol al primo minuto per mano di Lautaro Martinez, autore di una doppietta che sa di firma personale sul campionato.