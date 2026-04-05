PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Serie A, l’Inter non trema e manda un segnale a Milan e Napoli: 5-2 alla Roma e Scudetto ipotecato

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Serie A, l’Inter non trema e manda un segnale a Milan e Napoli: 5-2 alla Roma e Scudetto ipotecato

L'Inter non trema e spazza via la Roma: segnale forte a Milan e Napoli
L'Inter batte 5-2 la Roma di Gasperini e mette una seria ipoteca sulla vittoria dello Scudetto, mandando un segnale deciso a Milan e Napoli
Redazione

Napoli-Milan di domani sera avrà tutto un altro sapore e importanza. Il motivo? La netta vittoria dell'Inter (5-2) contro la Roma distrugge qualsiasi sogno di rimonta delle due inseguitrici e trasforma il match del 'Maradona' in uno scontro per il secondo posto, ma nulla di più.

Lo aveva detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa e probabilmente ci ha preso. Il tecnico rossonero, nel pomeriggio di sabato aveva indicato la 31^ giornata come quella decisiva per il campionato. Vedendo il netto successo dei nerazzurri sembra essere una giusta predizione. A 'San Siro' la gara dura solo 45' minuti, perché al rientro dall'intervallo la squadra di Gasperini viene travolta dall'ondata nerazzurra e finisce per subire cinque reti in totale. Già dai primi minuti si era capito il film del match, con un'Inter molto aggressiva e la Roma in difficolta. Infatti, i giallorossi subiscono gol al primo minuto per mano di Lautaro Martinez, autore di una doppietta che sa di firma personale sul campionato.

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La Roma trova il pari al 40' con Mancini, ma sul finire della prima frazione Calhanoglu si inventa un eurogol che spegne mentalmente gli ospiti. Al rientro in campo, l'Inter allunga con Lautaro di nuovo, poi con Thuram e Barella. Inutile, nel finale, il gol del 5-2 di Pellegrini. Con questo largo successo l'Inter manda un segnale a Napoli e Milan che da stasera hanno qualche speranza di rimontare in meno.

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