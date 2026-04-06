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Costacurta: “Dopo l’Inter mi aspetto che Napoli e Milan vogliano vincere”

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Alessandro Costacurta, ex storico difensore del Milan ha voluto parlare di Napoli-Milan, big match in programma stasera
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Alessandro Costacurta, ex storico difensore del Milan (1987-2007) e ad oggi opinionista negli studi di Sky Sport, ha voluto spendere alcune parole su Napoli-Milan, big match in programma stasera alle ore 20:45. Dopo la netta vittoria dell'Inter sulla Roma, Costacurta si aspetta che entrambe le formazioni scendano in campo con la voglia di vincere per tenere accese le speranze scudetto. Ecco, di seguito, le parole di Costacurta.

Milan, parla Costacurta

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Milan, le parole di Costacurta su Napoli-Milan dopo Inter-Roma: «Dopo il 5-2 dell’Inter sulla Roma mi aspetto che sia Napoli e Milan vogliano vincere, e questo aprirà la partita. Forse è solo la mia speranza, ma non scenderanno in campo chiusi. Ci sarà voglia di vincere per continuare a sperare nello scudetto"

Ecco, di seguito, la classifica aggiornata con la vittoria dei nerazzurri:

  • Inter 72

  • Milan 63

  • Napoli 62

  • Como 58

  • Juventus 54

  • Roma 54

  • Atalanta 50

  • Lazio 44

  • Bologna 42

  • Sassuolo 42

  • Udinese 40

  • Parma 35

  • Genoa 33

  • Torino 33

  • Fiorentina 32

  • Cagliari 30

  • Cremonese 27

  • Lecce 27

  • Hellas Verona 18

  • Pisa 18

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