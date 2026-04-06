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Pastore: “Napoli-Milan? Per i rossoneri serve una prestazione convincente come il primo tempo del derby”

Pastore: 'Napoli-Milan? Azzurri favoriti. Ecco cosa devono fare i rossoneri'
Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha commentato il big match di questa sera al 'Maradona' tra Napoli e Milan. Ecco le sue parole
Redazione

Manca sempre meno a Napoli-Milan, big match della 31^ giornata di Serie A che stabilirà chi tra le due squadre sarà l'antagonista dell'Inter fino alla fine del campionato. La gara del 'Maradona' sarà un vero dentro o fuori per le ultimissime speranze Scudetto, che, dopo il successo dei nerazzurri di Chivu contro la Roma, sono scese quasi allo zero.

A proposito di Napoli-Milan si è espresso il noto giornalista sportivo Giuseppe Pastore durante lo show a teatro di 'L'ascia o Raddoppia', format di 'Cronache di Spogliatoio'. Ecco, di seguito, il suo commento sul match di questa sera.

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"Per Napoli-Milan vedo un Napoli favorito, prevedo un 2-1 per gli azzurri. Bella partita in generale, più bella di quanto ci si possa aspettare da una partita tra Conte e Allegri. Napoli avanti 1-0, poi 2-0 poi 2-1. Gol di Hojlund (che probabilmente non partirà dall'inizio, ndr), forse anche Anguissa ma occhio a McTominay che sta tornando caldo in zona gol e per il Milan vedo marcatore Pavlovic. Al Milan servirà una grande prestazione per provare a vincere, come quella del derby del primo tempo, ma è un po' che non vedo i rossoneri fare una prova così convincente".

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