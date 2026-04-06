Pastore: 'Napoli-Milan? Azzurri favoriti. Ecco cosa devono fare i rossoneri'

"Per Napoli-Milan vedo un Napoli favorito, prevedo un 2-1 per gli azzurri. Bella partita in generale, più bella di quanto ci si possa aspettare da una partita tra Conte e Allegri. Napoli avanti 1-0, poi 2-0 poi 2-1. Gol di Hojlund (che probabilmente non partirà dall'inizio, ndr), forse anche Anguissa ma occhio a McTominay che sta tornando caldo in zona gol e per il Milan vedo marcatore Pavlovic. Al Milan servirà una grande prestazione per provare a vincere, come quella del derby del primo tempo, ma è un po' che non vedo i rossoneri fare una prova così convincente".