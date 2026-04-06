Milan, non solo Bartesaghi: ecco gli italiani rossoneri chiamati in Nazionale

Si sta parlando tantissimo in questi ultimi giorni dei giovani italiani e sul come gestirli e lanciarli nel nostro campionato per fare ripartire del tutto il movimento italiano calcio. Nel Milan ci sono tantissimi talenti interessanti sia guardando la prima squadra, il Milan Futuro e il Milan Primavera. Andiamo a vedere quali e quanti giocatori Under 21 hanno giocato in questa pausa con l'Italia. Bartesaghi è stato titolarissimo dell'Under 21 di Baldini nelle sfide di qualificazioni agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord e la Svezia.