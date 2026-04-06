Si sta parlando tantissimo in questi ultimi giorni dei giovani italiani e sul come gestirli e lanciarli nel nostro campionato per fare ripartire del tutto il movimento italiano calcio. Nel Milan ci sono tantissimi talenti interessanti sia guardando la prima squadra, il Milan Futuro e il Milan Primavera. Andiamo a vedere quali e quanti giocatori Under 21 hanno giocato in questa pausa con l'Italia. Bartesaghi è stato titolarissimo dell'Under 21 di Baldini nelle sfide di qualificazioni agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord e la Svezia.
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Milan, non solo Bartesaghi: ecco gli italiani rossoneri chiamati in Nazionale
Milan, Bartesaghi ha giocato due grandi partite con l'Italia Under 21, ma non è l'unico giovane italiano chiamato in Nazionale. Ecco i dettagli
Per Bartesaghi 3 assist in due partite in cui ha dimostrato di essere già prontissimo per l'Italia dei 'grandi'. Non che ci fossero dubbi visto come sta giocando da inizio stagione con il Milan. Con l'Italia Under 19 hanno giocato in questa pausa altri tre giovani molto interessanti: due centrocampisti come Comotto e Sala e il portiere Longoni. Tutti giocatori molto interessanti per il futuro del club.
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