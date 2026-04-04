Yahya Idrissi (classe 2007) è arrivato direttamente dal Chelsea e per ora è andato a rinforzare il Milan Primavera di Giovanni Renna. Dal suo arrivo in rossonero il fantasista ha totalizzato 4 presenze nel campionato Under 20 italiano senza assist e senza gol giocando 200 minuti in totale. Altro giocatore arrivato nell'ultima sessione di calciomercato è El Hadji Malick Cissé (classe 2008) arrivato dalla Be Sport Academy. Anche lui sta crescendo con la Primavera rossonera: il difensore centrale al momento in campionato ha totalizzato 7 presenze per un totale di 585 minuti. Ottima prova anche oggi contro il Lecce. Ecco la nostra pagella: difesa solida e primo tempo molto ordinato per Cissé che sbaglia poco o nulla. Ancora meglio nel secondo tempo dove è bravo anche in anticipo sugli avversari. Voto: 6,5. Ottimo anche l'impatto di Jacopo Sardo (classe 2005) arrivato dal Monza. Il fantasista sta giocando con il Milan Futuro in Serie D: 11 partite con due gol e 826 minuti in campo. Ecco la nostra pagella della sua prestazione contro il Villa Valle: si inserisce bene in attacco e crea. Dialoga molto bene con la squadra. Anche lui ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia. Ha un'ottima occasione di testa nella ripresa, ma la sbaglia. Suo il gol del pareggio. Voto: 7. Ultimo, ma non ultimo per importanza il terzino Magnus Dalpiaz (classe 2007) arrivato dal Bayern Monaco. Una presenza con il Milan Primavera e 5 con il Milan Futuro. Dalpiaz non si è ancora imposto come titolare nella squadra di Massimo Oddo. In Serie D al momento ha giocato 226 minuti.