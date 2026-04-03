Traorè è un talento già esperto: ha giocato in Serie A, in Serie B, in Serie C e ora in Serie D e quando gioca si vede la differenza e le qualità maggiori, nettamente maggiori rispetto ai difensori della categoria. Chaka è troppo forte per giocare con il Milan Futuro in Serie D, troppo troppo forte. Si vede chiaramente: prendiamo la partita contro il Villa Valle. Ogni pallone toccato da Traorè si trasformava in una azione pericolosa per la difesa. L'esterno del Milan Futuro saltava chi voleva quando voleva anche con gli arrivi dei raddoppi sistematici. Prendiamo anche l'esempio di Emanuele Sala ed Eletu, altri due talenti davvero interessanti.