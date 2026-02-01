Milan, ecco il piano in mente per Sardo, Cissè e Idrissi | PM NEWS

Pianeta Milan
Milan, tre innesti di valore per le giovanili: Sardo, Cissè e Idrissi. Ecco il piano rossonero | PM NEWS

Non solo Mateta. Per la Primavera e il Milan Futuro sono arrivati Sardo, Cissè e Idrissi. Ecco il piano del club per la loro gestione
Il Milan, nelle ultime ore, si è mostrato molto attivo sul mercato in entrata. Non solo per quanta riguarda quello condotto da Igli Tare legato alla prima squadra, con le ultimissime novità sul possibile arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta, ma anche per le squadre giovanili del Diavolo. Vale a dire il Milan Primavera guidato da Giovanni Renna e il Milan Futuro di Massimo Oddo.

I colpi che faranno parte della Primavera e del Milan Futuro

Durante il calciomercato invernale, sono stati aggiunti tre nuovi giocatori di talento per le giovanili del Milan. Parliamo di Jacopo Sardo, arrivato dal Monza e già titolare con Oddo, il difensore classe 2008 El Hadj Malick Cissè e, il più recente, Yahya Idrissi-Regragui dal Chelsea. Quest'ultimo in mattinata, assieme a Cissé (dal Verona) ha svolto le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina' di Milano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i tre giocatori sono essenziali per le due squadre rossonere, soprattutto dopo i diversi infortuni che hanno messo in difficoltà Renna e Oddo. Uno su tutti, quello di Alex Castiello che rischia di stare fermo a lungo. Nei prossimi giorni, gli ultimi due giocatori verranno valutati in allenamento e verrà presa la decisione sui ruoli e sulle squadre in cui militeranno. Una cosa è certa, il loro innesto sarà fondamentale per il resto della stagione rossonera.

