Milan, ecco il piano in mente per Sardo, Cissè e Idrissi | PM NEWS

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i tre giocatori sono essenziali per le due squadre rossonere, soprattutto dopo i diversi infortuni che hanno messo in difficoltà Renna e Oddo. Uno su tutti, quello di Alex Castiello che rischia di stare fermo a lungo. Nei prossimi giorni, gli ultimi due giocatori verranno valutati in allenamento e verrà presa la decisione sui ruoli e sulle squadre in cui militeranno. Una cosa è certa, il loro innesto sarà fondamentale per il resto della stagione rossonera.