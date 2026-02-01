Milan Futuro, Oddo: 'Non cerchiamo i motivi per i quali abbiamo sbagliato'

Altro brutto passo indietro per il Milan Futuro . Dopo la deludente sconfitta casalinga con la Casatese Merate, i rossoneri cercavano riscatto, che non è arrivato. Nel match di oggi, valido per la 22^ giornata del campionato di Serie D, la squadra allenata da Massimo Oddo ha pareggiato 2-2 in casa dello Scanzorosciate . Il pareggio fa male perché dopo 7' minuti di gara il Milan era passato in vantaggio di due gol con Emanuele Sala e Lorenzo Ossola . Un calo di concentrazione generale della squadra ha portato i padroni di casa prima a rientrare in partita a fine primo tempo, poi a trovare il pareggio nella parte finale di gara. Al termine del match, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club.

Sulla rimonta subita: "Siamo andati in difficoltà nettamente nel secondo tempo, non so per quale motivo: un po' di affanni e il campo era molto pesante. Sicuramente non è stata tra le migliori prestazioni: eravamo partiti bene ma dopo siamo andati un bel po' in difficoltà. Ma va bene, fa parte del percorso anche questo: ci sono delle giornate storte in cui al di là del risultato vogliamo esprimere un buon calcio, ma oggi nel secondo tempo soprattutto non ci siamo riusciti. Può capitare, andiamo avanti e continuiamo a lavorare"