Ufficiale, il difensore Cissè è un nuovo giocatore del Milan Futuro

Milan Futuro, ora è ufficiale: il difensore Cissè si unisce alla squadra di Oddo

Importanti novità di mercato per quanto riguarda il Milan Futuro. Ufficiale, El Hadj Malick Cissè è un nuovo giocatore rossonero. Ecco il comunicato del club rossonero
"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore El Hadj Malick Cissè, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2008, arriva da Be Sport Academy e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".

Con queste parole il Milan annuncia, attraverso un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, l'arrivo del difensore classe 2008 El Hadj Malick Cissè. Acquisto importante per il progetto legato al Milan Futuro. Cissè è stato uno dei migliori talenti visti durante l'ultimo Mondiale under 17. Ora andrà a rinforzare la squadra allenata da Massimo Oddo, impegnata nel girone B del campionato di Serie D, in piena zona Playoff.

Intanto, il Milan nelle ultime ore si è interessato a un altro Cissè, vale a dire Alphadjo Cissè. L'attaccante italiano di proprietà dell'Hellas Verona sembrava a un passo dal PSV Eindhoven, ma nelle ultime ore il Milan si è inserito con forza e sembra pronto a eseguire il soprasso decisivo sulla squadra olandese.

