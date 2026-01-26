Peccato, rammarico ed errori da correggere. I ragazzi di Mister Oddo non riescono ad avere un rendimento e di conseguenza un percorso stabile, la grande prova di Verona nello scorso weekend è rimasta isolata. Un incidente di percorso, ora di nuovo al lavoro per migliorare. Il campionato prosegue irregolare, in classifica il Diavolo non aumenta i suoi 34 punti e viene scavalcato da Chievo, Villa Valle e proprio Casatese Merate, scivolando al 5° posto che comunque al momento vorrebbe dire playoff. Il ritorno in campo per cercare il riscatto è in programma domenica 1° febbraio alle 14.30 a domicilio dello Scanzorosciate

LA CRONACA

Inizio in sordina, ma al primo spiraglio la Casatese Merate passa in vantaggio: al 12' Pirola mette in mezzo scavalcando Zukić, El Hadjiincorna e segna. I rossoneri non si accendono e ci mettono ancora del loro per agevolare il raddoppio avversario: al 18' giocata in area di El Hadji, micidiale a scaraventare il pallone in rete di potenza. Gol a parte, davvero poche emozioni e occasioni. Praticamente a zero le nostre apparizioni in attacco, solo un paio di conclusioni rimpallate fino al 42' quando Cappelletti crossa e Ossola gira di testa andando vicino al palo. Al 45' ci prova Traorè su punizione, non va.

Milan Futuro che manda dei segnali di ripresa e al 55' si prende l'episodio che riapre la gara. Si incrociano le gambe in area di Milani e Traorè: rigore, dal dischetto si presenta lo stesso Chaka spiazza il portiere. Dura niente la distanza ravvicinata, perché al 62' i brianzoli rimettono la freccia grazie a Mecca il quale dal limite carica il destro e segna all'angolino. Ci riproviamo, al 65' prima Sala e poi Borsani impegnano Lionetti. Però al 66' ci vuole un miracolo di Pittarella su Mecca quasi a botta sicura. Il loro portiere è sugli scudi: al 70' respinge su Sia, al 73' blocca col brivido su Sala e al 79' si oppone anche a Domniței. Torniamo a sperare all'81' quando Eletu di mancino dalla distanza beffa Lionetti e realizza il 2-3. Non basta, nel finale nessuna vibrazione.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-CASATESE MERATE 2-3

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Vladimirov, Zukić, Karaca (1'st Borsani); Sardo (1'st Sia), Hodzic (1'st Eletu), Sala; Ossola (26'st Domniței), Asanji (26'st Magrassi), Traorè. A disp.: Bouyer; Cullotta, Nolli; Banca. All.: Oddo.

CASATESE MERATE (3-5-2): Lionetti; Corno, Ferrante, Milani; Pirola (44'st Losa), Ndao Mor, Mecca, Mendola, Geddo; El Hadji, Avinci (35'st Goffi). A disp.: Bragotto; Crotti, Servietti; Braida, Diana, Fortunato, Kabori. All.: Commisso.

Arbitro: Moretti di Cesena.

Gol: 12' e 18' El Hadji (CM), 10'st rig. Traorè (MF), 17'st Mecca (CM), 36'st Eletu (MF).

Ammoniti: 44' Ndao Mor (CM), 42'st Pirola (CM), 48'st Ferrante (CM), 48'st Zukić (MF).