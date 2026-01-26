Pianeta Milan
Milan Futuro, k.o in casa: sconfitti dalla Casatese Merate

Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. I rossoneri escono sconfitti contro la Casatese Merate: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. I rossoneri escono sconfitti dal match contro la Casatese Merate: 2-3 a favore degli avversari nonostante i gol di Traorè su rigore ed Eletu da fuori area. I rossoneri, con la sconfitta di ieri, scivolano al 5 posto in classifica, ma comunque con i playoff in mano. Ecco, di seguito, il resoconto del match:

(Fonte acmilan.com) -Poteva essere un bel balzo in avanti, invece è un passo indietro. Milan Futuro si arrende alla Casatese Merate e perde 2-3 nella 21ª giornata della Serie D 2025/26. È il secondo stop interno di fila, un andazzo da invertire appena possibile. A Solbiate Arno è andato in scena un match ricco di gol ma complicato per i rossoneri, in doppio svantaggio già al 18' complice la doppietta di El Hadji. Un pomeriggio no, nel primo tempo la squadra sembrava spenta, nella ripresa il rigore di Traorè (terzo gol in sette giorni) è restato un breve cenno in mezzo a una prestazione opaca e la rete di Eletu tardiva per sistemare le cose dopo il sigillo di Mecca.

Peccato, rammarico ed errori da correggere. I ragazzi di Mister Oddo non riescono ad avere un rendimento e di conseguenza un percorso stabile, la grande prova di Verona nello scorso weekend è rimasta isolata. Un incidente di percorso, ora di nuovo al lavoro per migliorare. Il campionato prosegue irregolare, in classifica il Diavolo non aumenta i suoi 34 punti e viene scavalcato da Chievo, Villa Valle e proprio Casatese Merate, scivolando al 5° posto che comunque al momento vorrebbe dire playoff. Il ritorno in campo per cercare il riscatto è in programma domenica 1° febbraio alle 14.30 a domicilio dello Scanzorosciate

LA CRONACA

Inizio in sordina, ma al primo spiraglio la Casatese Merate passa in vantaggio: al 12' Pirola mette in mezzo scavalcando Zukić, El Hadjiincorna e segna. I rossoneri non si accendono e ci mettono ancora del loro per agevolare il raddoppio avversario: al 18' giocata in area di El Hadji, micidiale a scaraventare il pallone in rete di potenza. Gol a parte, davvero poche emozioni e occasioni. Praticamente a zero le nostre apparizioni in attacco, solo un paio di conclusioni rimpallate fino al 42' quando Cappelletti crossa e Ossola gira di testa andando vicino al palo. Al 45' ci prova Traorè su punizione, non va.

Milan Futuro che manda dei segnali di ripresa e al 55' si prende l'episodio che riapre la gara. Si incrociano le gambe in area di Milani e Traorè: rigore, dal dischetto si presenta lo stesso Chaka spiazza il portiere. Dura niente la distanza ravvicinata, perché al 62' i brianzoli rimettono la freccia grazie a Mecca il quale dal limite carica il destro e segna all'angolino. Ci riproviamo, al 65' prima Sala e poi Borsani impegnano Lionetti. Però al 66' ci vuole un miracolo di Pittarella su Mecca quasi a botta sicura. Il loro portiere è sugli scudi: al 70' respinge su Sia, al 73' blocca col brivido su Sala e al 79' si oppone anche a Domniței. Torniamo a sperare all'81' quando Eletu di mancino dalla distanza beffa Lionetti e realizza il 2-3. Non basta, nel finale nessuna vibrazione.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-CASATESE MERATE 2-3

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Vladimirov, Zukić, Karaca (1'st Borsani); Sardo (1'st Sia), Hodzic (1'st Eletu), Sala; Ossola (26'st Domniței), Asanji (26'st Magrassi), Traorè. A disp.: Bouyer; Cullotta, Nolli; Banca. All.: Oddo.

CASATESE MERATE (3-5-2): Lionetti; Corno, Ferrante, Milani; Pirola (44'st Losa), Ndao Mor, Mecca, Mendola, Geddo; El Hadji, Avinci (35'st Goffi). A disp.: Bragotto; Crotti, Servietti; Braida, Diana, Fortunato, Kabori. All.: Commisso.

Arbitro: Moretti di Cesena.

Gol: 12' e 18' El Hadji (CM), 10'st rig. Traorè (MF), 17'st Mecca (CM), 36'st Eletu (MF).

Ammoniti: 44' Ndao Mor (CM), 42'st Pirola (CM), 48'st Ferrante (CM), 48'st Zukić (MF).

