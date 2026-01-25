Milan Futuro-Casatese Merate 2-3: inutile la reazione del secondo tempo

Secondo tempo che si apre con occasioni da una parte e dall'altra. Dopo 10' il Milan Futuro accorcia con Chaka Traorè su rigore , precedentemente conquistato dall'11 rossonero. Dura poco la gioia rossonera. Al 63' è arrivato il 1-3 di Mecca , vicino pochi minuti dopo alla doppietta personale, sventata da Pittarella in angolo. Nei minuti successivi i rossoneri ci provano prima con Sia, poi con Sala senza trovare il gol. Al minuto 80 i rossoneri accorciano ancora, questa volta con Eletu che da 25 metri pesca il jolly con un mancino che si infila all'angolino basso. I rossoneri ci provano, ma senza essere precisi. Così il match termina 2-3 , con un recupero in cui si è giocato davvero poco.

Con questa sconfitta i rossoneri cadono al quinto posto, a 11 punti dalla Folgore Caratese prima in classifica. Non è bastata la reazione d'orgoglio vista nel secondo per raddrizzare un match che si è complicato e messo in salita dopo la prima frazione disastrosa. La prossima del Milan Futuro sarà domenica prossima in casa della Scanzorosciate. Ci si aspetta una reazione, sia dal punto di vista tecnico che di atteggiamento fin dal primo minuto.