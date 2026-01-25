PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Serie D, Milan Futuro-Casatese Merate termina 2-3: la reazione del secondo tempo non basta dopo i primi 45′

Milan Futuro-Casatese Merate 2-3: inutile la reazione del secondo tempo
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Redazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno perso 2-3, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su rigore ed Eletu da fuori area. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Milan Futuro-Casatese Merate: il primo tempo

Primo tempo che parte piano, con le due squadre interessate a studiarsi prima di affondare offensivamente. Minuto 13, al primo tiro della partita passa in vantaggio la Casatese Merate con il nono gol in campionato di El Hadaji, bravo a insaccare di testa un bel cross dalla destra. Continua il black-out rossonero. Pochi minuti dopo il primo gol, ancora El Hadaji a trovare la via della rete con un sinistro che finisce all'incrocio dopo un slalom in area in cui la difesa del Diavolo è rimasta a guardare. Tanta difficoltà per i rossoneri che non riescono a costruire nessuna occasione da gol nei minuti successivi. Nel finale si registra la prima occasione del Milan Futuro, vicino al 1-2 con il colpo di testa di Ossola.

Milan Futuro-Casatese Merate: il secondo tempo

Secondo tempo che si apre con occasioni da una parte e dall'altra. Dopo 10' il Milan Futuro accorcia con Chaka Traorè su rigore, precedentemente conquistato dall'11 rossonero. Dura poco la gioia rossonera. Al 63' è arrivato il 1-3 di Mecca, vicino pochi minuti dopo alla doppietta personale, sventata da Pittarella in angolo. Nei minuti successivi i rossoneri ci provano prima con Sia, poi con Sala senza trovare il gol. Al minuto 80 i rossoneri accorciano ancora, questa volta con Eletu che da 25 metri pesca il jolly con un mancino che si infila all'angolino basso. I rossoneri ci provano, ma senza essere precisi. Così il match termina 2-3, con un recupero in cui si è giocato davvero poco.

Con questa sconfitta i rossoneri cadono al quinto posto, a 11 punti dalla Folgore Caratese prima in classifica. Non è bastata la reazione d'orgoglio vista nel secondo per raddrizzare un match che si è complicato e messo in salita dopo la prima frazione disastrosa. La prossima del Milan Futuro sarà domenica prossima in casa della Scanzorosciate. Ci si aspetta una reazione, sia dal punto di vista tecnico che di atteggiamento fin dal primo minuto.

